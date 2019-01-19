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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Реймс - Ницца
Реймс - Ницца: обзор матча 19 января 2019
Реймс
19.01.2019, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 21 тур
1 : 1
Завершен
Ницца
12'
Р. Уден
90+9'
Р. Вальтер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реймс - Ницца
90'
+9
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Вальтер
90'
+6
Желтая карточка
Данте
82'
Желтая карточка
А. Тамез
81'
Желтая карточка
Ю. Аталь
ГОЛ! 1:0!
Р. Уден
Пас отдал
А. Ромао
12'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
16
Эдуар Менди
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
15
Алексис Ромао
ЦП
5
Тристан Дингом
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
10
Реми Уден
ПВ
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
Главный тренер
Самба Диавара
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
15
Данило
ОП
25
Вилан Сиприен
ЦП
61
Адриен Тамез
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Реймс
1
Йоханн Каррассо
ВР
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
15
Марвин Мартен
ЦП
26
Нолан Мбемба
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
22
Булайе Диа
ЦФ
Ницца
13
Кристоф Жалле
ЦЗ
13
Расин Коли
ЦЗ
6
Реми Вальтер
ЦП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
4-1-2-2-1
16
Менди
11
Камара
3
Энгелс
5
Абдельхамид
25
Фоке
7
Шавалерен
15
Ромао
5
Дингом
20
Кафаро
10
Уден
19
Чаваррия
3-3-3-1
44
Бенитес
29
Эрейе
5
Сарр
4
Данте
13
Бюрнер
15
Данило
20
Аталь
25
Сиприен
61
Тамез
17
Макенго
10
Сен-Максимен
Остались в запасе
Реймс
Ницца
1
Йоханн Каррассо
ВР
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
15
Марвин Мартен
ЦП
26
Нолан Мбемба
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Самба Диавара
13
Кристоф Жалле
ЦЗ
13
Расин Коли
ЦЗ
6
Реми Вальтер
ЦП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Остались в запасе
1
Йоханн Каррассо
ВР
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
15
Марвин Мартен
ЦП
26
Нолан Мбемба
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
22
Булайе Диа
ЦФ
Остались в запасе
13
Кристоф Жалле
ЦЗ
13
Расин Коли
ЦЗ
6
Реми Вальтер
ЦП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Главный тренер
Самба Диавара
Главный тренер
Оливье Панталони
Статистика матча Реймс - Ницца
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
Огюст Делоне
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