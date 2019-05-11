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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Кан - Реймс
Кан - Реймс: обзор матча 11 мая 2019
Кан
11.05.2019, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 36 тур
3 : 2
Завершен
Реймс
14'
К. Нинга
40'
Ф. Файр
45'
Ф. Жилберт
37'
М. Думбия
82'
А. Зенели (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кан - Реймс
89'
Желтая карточка
Т. Фоке
82'
ГОЛ с пенальти! 3:2!
А. Зенели
Желтая карточка
Й. Захари
81'
ГОЛ! 3:1!
Ф. Жилберт
45'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Файр
40'
37'
ГОЛ! 1:1!
М. Думбия
ГОЛ! 1:0!
К. Нинга
Пас отдал
Э. Имороу
14'
13'
Желтая карточка
П. Чаваррия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кан
30
Брис Самба
ВР
4
Александер Джику
ЦЗ
15
Эммануэль Имороу
ЦЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
8
Жесси Деменге
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
29
Касимир Нинга
ЦФ
19
Малик Тшокунте
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Реймс
16
Эдуар Менди
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
15
Алексис Ромао
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
10
Реми Уден
ПВ
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
Главный тренер
Самба Диавара
Кан
1
Эрвин Желязны
ВР
31
Йоэль Армугом
ЛЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
26
Йоанн Захари
ЦЗ
5
Баиссама Санко
ЦЗ
8
Принс Оньянге
ЦП
18
Ясин Бамму
ЦФ
Реймс
16
Николя Леметр
ВР
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
15
Марвин Мартен
ЦП
5
Тристан Дингом
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
4-2-1-2
30
Самба
4
Джику
15
Имороу
24
Гради
24
Жилберт
8
Деменге
76
Файр
10
Хауи
19
Тшокунте
29
Нинга
4-1-1-3-1
16
Менди
25
Фоке
5
Абдельхамид
3
Энгелс
11
Камара
7
Шавалерен
15
Ромао
10
Уден
20
Кафаро
7
Думбия
19
Чаваррия
Остались в запасе
Кан
Реймс
31
Йоэль Армугом
ЛЗ
1
Эрвин Желязны
ВР
44
Поль Байссе
ЦЗ
26
Йоанн Захари
ЦЗ
5
Баиссама Санко
ЦЗ
8
Принс Оньянге
ЦП
18
Ясин Бамму
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
9
Арбер Зенели
ЛВ
16
Николя Леметр
ВР
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
15
Марвин Мартен
ЦП
5
Тристан Дингом
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
Главный тренер
Самба Диавара
Остались в запасе
31
Йоэль Армугом
ЛЗ
1
Эрвин Желязны
ВР
44
Поль Байссе
ЦЗ
26
Йоанн Захари
ЦЗ
5
Баиссама Санко
ЦЗ
8
Принс Оньянге
ЦП
18
Ясин Бамму
ЦФ
Остались в запасе
9
Арбер Зенели
ЛВ
16
Николя Леметр
ВР
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
15
Марвин Мартен
ЦП
5
Тристан Дингом
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Главный тренер
Самба Диавара
Статистика матча Кан - Реймс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кан
Франция. Третья лига, 14 тур
Кан
- : -
03.12.2026
Канн
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Стадион:
Мишель д'Орнано
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