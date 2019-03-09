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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Дижон - Реймс
Дижон - Реймс: обзор матча 09 марта 2019
Дижон
09.03.2019, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 28 тур
1 : 1
Завершен
Реймс
13'
Н. Слити (П)
9'
А. Зенели
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дижон - Реймс
81'
Желтая карточка
Х. Шавалерен
Желтая карточка
Н. Слити
69'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Н. Слити
13'
9'
ГОЛ! 0:1!
А. Зенели
Красная карточка
С. Кулибали
3'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дижон
16
Бобби Аллен
ВР
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
23
Наим Слити
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
20
Ромен Амалфитано
ЦП
22
Квон Чан Хун
ПВ
Главный тренер
Давид Линарес
Реймс
16
Эдуар Менди
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
15
Алексис Ромао
ЦП
5
Тристан Дингом
ЦП
10
Реми Уден
ПВ
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Самба Диавара
Дижон
31
Рунар Рунарссон
ВР
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
14
Жордан Мари
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
14
Жюль Кейта
ПВ
11
Жулио Таварес
ЦФ
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
Реймс
16
Николя Леметр
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
15
Марвин Мартен
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
4-4-1
16
Аллен
6
Лаутоа
4
Хаддади
5
Кулибали
26
Чафик
23
Слити
15
Бальмон
20
Амалфитано
17
Абид
22
Чан Хун
4-1-2-2-1
16
Менди
25
Фоке
3
Энгелс
5
Абдельхамид
21
Баба
7
Шавалерен
15
Ромао
5
Дингом
10
Уден
9
Зенели
22
Диа
Остались в запасе
Дижон
Реймс
14
Жюль Кейта
ПВ
31
Рунар Рунарссон
ВР
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
14
Жордан Мари
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
11
Жулио Таварес
ЦФ
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
11
Ассан Камара
ЛЗ
20
Матье Кафаро
АП
16
Николя Леметр
ВР
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
15
Марвин Мартен
ЦП
7
Мусса Думбия
ЛВ
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
Главный тренер
Самба Диавара
Остались в запасе
14
Жюль Кейта
ПВ
31
Рунар Рунарссон
ВР
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
14
Жордан Мари
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
11
Жулио Таварес
ЦФ
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
Остались в запасе
11
Ассан Камара
ЛЗ
20
Матье Кафаро
АП
16
Николя Леметр
ВР
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
15
Марвин Мартен
ЦП
7
Мусса Думбия
ЛВ
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Главный тренер
Самба Диавара
Статистика матча Дижон - Реймс
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Дижон
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Стадион:
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