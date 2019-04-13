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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Реймс
Монако - Реймс: обзор матча 13 апреля 2019
Монако
13.04.2019, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 32 тур
0 : 0
Завершен
Реймс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Реймс
Желтая карточка
Д. Сидибе
90'
Желтая карточка
Д. Субашич
59'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
15
Адриен Силва
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
10
Александр Головин
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
9
Рони Лопеш
ПВ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Реймс
16
Эдуар Менди
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
5
Тристан Дингом
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
10
Реми Уден
ПВ
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Самба Диавара
Монако
16
Диего Бенальо
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
89
Насер Шадли
ЦП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Реймс
16
Николя Леметр
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
7
Мусса Думбия
ЛВ
15
Марвин Мартен
ЦП
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Субашич
97
Балло-Туре
15
Глик
19
Сидибе
96
Н'Дорам
15
Силва
4
Фабрегас
10
Мартинш
10
Головин
9
Лопеш
9
Йоветич
4-1-2-2-1
16
Менди
25
Фоке
5
Абдельхамид
3
Энгелс
21
Баба
7
Шавалерен
5
Дингом
15
Ромао
10
Уден
20
Кафаро
22
Диа
Остались в запасе
Монако
Реймс
16
Диего Бенальо
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
89
Насер Шадли
ЦП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
11
Ассан Камара
ЛЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
16
Николя Леметр
ВР
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
15
Марвин Мартен
ЦП
7
Мусса Думбия
ЛВ
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
Главный тренер
Самба Диавара
Остались в запасе
16
Диего Бенальо
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
89
Насер Шадли
ЦП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Остались в запасе
11
Ассан Камара
ЛЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
16
Николя Леметр
ВР
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
15
Марвин Мартен
ЦП
7
Мусса Думбия
ЛВ
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Главный тренер
Самба Диавара
Статистика матча Монако - Реймс
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Стадион:
Луи II
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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