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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ним - Реймс
Ним - Реймс: обзор матча 06 октября 2018
Ним
06.10.2018, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 9 тур
0 : 0
Завершен
Реймс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ним - Реймс
90'
+3
Желтая карточка
А. Ндом
Желтая карточка
Б. Гийом
60'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ним
13
Поль Бернардони
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
4
Лоик Ландре
ЦЗ
23
Антони Бриансон
ЦЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
9
Сада Тиуб
ПВ
20
Рено Рипар
ПВ
9
Батист Гийом
ЦФ
9
Клеман Депрес
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Планк
Реймс
16
Эдуар Менди
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
33
Конан
ЛЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
15
Алексис Ромао
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
10
Реми Уден
ПВ
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
Главный тренер
Самба Диавара
Ним
1
Баптист Валетт
ВР
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
17
Умут Бозок
ЦФ
7
Рашид Алиуи
ЦФ
Реймс
1
Йоханн Каррассо
ВР
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
19
Ромен Метанир
ЦЗ
9
Олувасейи Ожо
ЦП
15
Марвин Мартен
ЦП
39
Али Ндом
ЦФ
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
4-2-2-2
13
Бернардони
27
Мауасса
4
Ландре
23
Бриансон
22
Алакуш
14
Бобишон
25
Валь
9
Тиуб
20
Рипар
9
Депрес
9
Гийом
3-3-1-2-1
16
Менди
11
Камара
5
Абдельхамид
3
Энгелс
25
Фоке
7
Шавалерен
33
Конан
15
Ромао
10
Уден
20
Кафаро
19
Чаваррия
Остались в запасе
Ним
Реймс
99
Денис Буанга
ЛВ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
1
Баптист Валетт
ВР
17
Умут Бозок
ЦФ
7
Рашид Алиуи
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Планк
1
Йоханн Каррассо
ВР
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
19
Ромен Метанир
ЦЗ
9
Олувасейи Ожо
ЦП
15
Марвин Мартен
ЦП
39
Али Ндом
ЦФ
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
Главный тренер
Самба Диавара
Остались в запасе
99
Денис Буанга
ЛВ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
1
Баптист Валетт
ВР
17
Умут Бозок
ЦФ
7
Рашид Алиуи
ЦФ
Остались в запасе
1
Йоханн Каррассо
ВР
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
19
Ромен Метанир
ЦЗ
9
Олувасейи Ожо
ЦП
15
Марвин Мартен
ЦП
39
Али Ндом
ЦФ
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Планк
Главный тренер
Самба Диавара
Статистика матча Ним - Реймс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ним
Франция. Третья лига, 34 тур
Орлеан
3 : 0
16.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 33 тур
Ним
2 : 4
09.05.2025
Обань
Франция. Третья лига, 32 тур
Нанси
1 : 0
02.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 31 тур
Ним
0 : 0
25.04.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 30 тур
Ле-Ман
4 : 0
18.04.2025
Ним
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
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