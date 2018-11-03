Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Реймс - Монако
Реймс - Монако: обзор матча 03 ноября 2018
Реймс
03.11.2018, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 12 тур
1 : 0
Завершен
Монако
24'
М. Кафаро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реймс - Монако
88'
Желтая карточка
С. Грандсир
71'
Вторая желтая
Пеле
58'
Желтая карточка
Пеле
Красная карточка
А. Ромао
49'
ГОЛ! 1:0!
М. Кафаро
Пас отдал
Р. Уден
24'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
16
Эдуар Менди
ВР
33
Конан
ЛЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
15
Марвин Мартен
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
10
Реми Уден
ПВ
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
Главный тренер
Самба Диавара
Монако
16
Диего Бенальо
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
10
Александр Головин
АП
9
Мусса Силла
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Реймс
1
Йоханн Каррассо
ВР
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
5
Тристан Дингом
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
22
Булайе Диа
ЦФ
Монако
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
10
Адама Траоре
ЦП
25
Пеле
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
4-1-2-2-1
16
Менди
33
Конан
5
Абдельхамид
3
Энгелс
25
Фоке
7
Шавалерен
15
Мартен
15
Ромао
20
Кафаро
10
Уден
19
Чаваррия
4-1-2-2-1
16
Бенальо
6
Туре
15
Глик
21
Жемерсон
39
Хенрикс
15
Айт Беннассер
18
Тилеманс
89
Шадли
10
Диоп
10
Головин
9
Силла
Остались в запасе
Реймс
Монако
1
Йоханн Каррассо
ВР
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
5
Тристан Дингом
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
7
Мусса Думбия
ЛВ
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Самба Диавара
7
Самуэль Грандсир
ПВ
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
10
Адама Траоре
ЦП
25
Пеле
ЦП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Остались в запасе
1
Йоханн Каррассо
ВР
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
5
Тристан Дингом
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
7
Мусса Думбия
ЛВ
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
22
Булайе Диа
ЦФ
Остались в запасе
7
Самуэль Грандсир
ПВ
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
10
Адама Траоре
ЦП
25
Пеле
ЦП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Самба Диавара
Главный тренер
Филипе Луис
Статистика матча Реймс - Монако
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Стадион:
Огюст Делоне
Новости команд
Все
Реймс
Монако
Тренер «Монако» прокомментировал травму Головина
Вчера, 23:59
1
Трансфер Кисляка в «Монако» может зависеть от продажи Головина
Вчера, 16:10
Лига 1: шансы «Монако» и «Осера» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 11:33
Стало известно, когда восстановится Головин, пропустивший матчи сборной России
Вчера, 09:50
1
Раскрыты еще два претендента на Кисляка
Вчера, 01:20
3
«Реал» нашел преемника для Куртуа
1 июня
Бывший клуб Черенкова, Бубнова и Родионова обеспечил себе участие в плей-офф за место в Лиге 1
5 мая
5
Названы суммы продажи активов обанкротившихся «Химок»
20 марта
1
«Страсбур» – «Реймс»: прогноз и ставки на матч 3 марта 2026 с коэффициентом 2.12
2 марта
Определились четвертьфинальные пары Кубка Франции
6 февраля
Тренер «Монако» прокомментировал травму Головина
Вчера, 23:59
1
Трансфер Кисляка в «Монако» может зависеть от продажи Головина
Вчера, 16:10
Лига 1: шансы «Монако» и «Осера» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 11:33
Стало известно, когда восстановится Головин, пропустивший матчи сборной России
Вчера, 09:50
1
Раскрыты еще два претендента на Кисляка
Вчера, 01:20
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+