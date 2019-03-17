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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Реймс - Нант
Реймс - Нант: обзор матча 17 марта 2019
Реймс
17.03.2019, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 29 тур
1 : 0
Завершен
Нант
59'
Р. Уден
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реймс - Нант
Желтая карточка
П. Чаваррия
90'
+1
89'
Вторая желтая
А. Жиротто
Желтая карточка
М. Думбия
86'
78'
Желтая карточка
А. Жиротто
Желтая карточка
Т. Дингом
61'
ГОЛ! 1:0!
Р. Уден
Пас отдал
Б. Энгелс
59'
Желтая карточка
А. Рахман Баба
40'
37'
Желтая карточка
Фабио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
16
Эдуар Менди
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
15
Алексис Ромао
ЦП
5
Тристан Дингом
ЦП
10
Реми Уден
ПВ
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Самба Диавара
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Реймс
16
Николя Леметр
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
15
Марвин Мартен
ЦП
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
Нант
20
Александре Оллеро
ВР
22
Энок Кватен
ПЗ
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
9
Валентин Эйссерик
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
9
Антонио Манце
ЦФ
4-1-2-2-1
16
Менди
21
Баба
5
Абдельхамид
3
Энгелс
25
Фоке
7
Шавалерен
15
Ромао
5
Дингом
9
Зенели
10
Уден
22
Диа
3-3-2-1
1
Дюпе
34
Карлос
6
Лима
5
Паллуа
2
Фабио
7
Туре
22
Траоре
21
Бочилия
21
Ронжье
17
Кулибали
Остались в запасе
Реймс
Нант
11
Ассан Камара
ЛЗ
16
Николя Леметр
ВР
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
15
Марвин Мартен
ЦП
7
Мусса Думбия
ЛВ
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
Главный тренер
Самба Диавара
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
22
Энок Кватен
ПЗ
20
Александре Оллеро
ВР
9
Валентин Эйссерик
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
9
Антонио Манце
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Остались в запасе
11
Ассан Камара
ЛЗ
16
Николя Леметр
ВР
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
15
Марвин Мартен
ЦП
7
Мусса Думбия
ЛВ
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
Остались в запасе
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
22
Энок Кватен
ПЗ
20
Александре Оллеро
ВР
9
Валентин Эйссерик
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
9
Антонио Манце
ЦФ
Главный тренер
Самба Диавара
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Статистика матча Реймс - Нант
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Стадион:
Огюст Делоне
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