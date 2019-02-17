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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Реймс - Ренн
Реймс - Ренн: обзор матча 17 февраля 2019
Реймс
17.02.2019, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 25 тур
2 : 0
Завершен
Ренн
3'
Б. Диа
68'
Р. Уден
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реймс - Ренн
Желтая карточка
Х. Шавалерен
86'
70'
Желтая карточка
Р. Бенсебаини
ГОЛ! 2:0!
Р. Уден
Пас отдал
А. Зенели
68'
ГОЛ! 1:0!
Б. Диа
Пас отдал
Т. Дингом
3'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
16
Эдуар Менди
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
5
Тристан Дингом
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
10
Реми Уден
ПВ
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Самба Диавара
Ренн
40
Томаш Коубек
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
25
Жереми Гелин
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Реймс
1
Йоханн Каррассо
ВР
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
7
Мусса Думбия
ЛВ
26
Нолан Мбемба
ЦП
15
Марвин Мартен
ЦП
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
Ренн
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
17
Мешер
ЦЗ
17
Николя Жанвье
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
4-1-2-2-1
16
Менди
21
Баба
5
Абдельхамид
3
Энгелс
25
Фоке
7
Шавалерен
5
Дингом
15
Ромао
20
Кафаро
10
Уден
22
Диа
3-2-2-2-1
40
Коубек
14
Траоре
25
Гелин
3
Да Силва
2
Зеффан
5
Бенсебаини
27
Бурижо
21
Андре
20
дель Кастильо
8
Бен Арфа
23
Эну
Остались в запасе
Реймс
Ренн
9
Арбер Зенели
ЛВ
1
Йоханн Каррассо
ВР
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
26
Нолан Мбемба
ЦП
15
Марвин Мартен
ЦП
7
Мусса Думбия
ЛВ
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
Главный тренер
Самба Диавара
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
17
Мешер
ЦЗ
17
Николя Жанвье
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Остались в запасе
9
Арбер Зенели
ЛВ
1
Йоханн Каррассо
ВР
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
26
Нолан Мбемба
ЦП
15
Марвин Мартен
ЦП
7
Мусса Думбия
ЛВ
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
Остались в запасе
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
17
Мешер
ЦЗ
17
Николя Жанвье
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Самба Диавара
Главный тренер
Франк Эз
Статистика матча Реймс - Ренн
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Информация о матче
Стадион:
Огюст Делоне
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