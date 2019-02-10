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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Реймс
Тулуза - Реймс: обзор матча 10 февраля 2019
Тулуза
10.02.2019, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 24 тур
1 : 1
Завершен
Реймс
81'
М. Градель
55'
Р. Уден
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - Реймс
85'
Желтая карточка
Т. Фонтейн
Желтая карточка
Г. Седзи
84'
ГОЛ! 1:1!
М. Градель
Пас отдал
М. Гарсия
81'
71'
Желтая карточка
Б. Диа
55'
ГОЛ! 0:1!
Р. Уден
Пас отдал
М. Кафаро
45'
+1
Желтая карточка
Х. Сук
26'
Желтая карточка
Т. Дингом
Желтая карточка
Я. Каюзак
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
30
Баптист Рейне
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
3
Гэн Седзи
ЦЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
18
Янник Каюзак
ОП
14
Матье Доссеви
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Реймс
16
Эдуар Менди
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
5
Тристан Дингом
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
10
Реми Уден
ПВ
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
Главный тренер
Самба Диавара
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
6
Калиду Сидибе
ОП
15
Джон Босток
ЦП
5
Ману Гарсия
АП
9
Яя Саного
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
Реймс
1
Йоханн Каррассо
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
26
Нолан Мбемба
ЦП
15
Марвин Мартен
ЦП
22
Булайе Диа
ЦФ
4-2-3-1
30
Рейне
4
Силла
6
Жульен
3
Седзи
18
Диаките
6
Сангаре
18
Каюзак
14
Доссеви
10
Градель
10
Дурмаз
9
Исека
4-1-2-2-1
16
Менди
25
Фоке
3
Энгелс
5
Абдельхамид
11
Камара
7
Шавалерен
5
Дингом
15
Ромао
10
Уден
20
Кафаро
9
Сук
Остались в запасе
Тулуза
Реймс
5
Ману Гарсия
АП
6
Калиду Сидибе
ОП
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
15
Джон Босток
ЦП
9
Яя Саного
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
9
Арбер Зенели
ЛВ
1
Йоханн Каррассо
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
26
Нолан Мбемба
ЦП
15
Марвин Мартен
ЦП
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Самба Диавара
Остались в запасе
5
Ману Гарсия
АП
6
Калиду Сидибе
ОП
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
15
Джон Босток
ЦП
9
Яя Саного
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
Остались в запасе
9
Арбер Зенели
ЛВ
1
Йоханн Каррассо
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
26
Нолан Мбемба
ЦП
15
Марвин Мартен
ЦП
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Главный тренер
Самба Диавара
Статистика матча Тулуза - Реймс
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
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