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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Реймс - Дижон
Реймс - Дижон: обзор матча 22 сентября 2018
Реймс
22.09.2018, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 6 тур
0 : 0
Завершен
Дижон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реймс - Дижон
58'
Желтая карточка
М. Абид
Желтая карточка
М. Думбия
32'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
16
Эдуар Менди
ВР
33
Конан
ЛЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
15
Марвин Мартен
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
Главный тренер
Самба Диавара
Дижон
31
Рунар Рунарссон
ВР
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
17
Мехди Абид
ЦП
20
Ромен Амалфитано
ЦП
14
Жордан Мари
ЦП
11
Жулио Таварес
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Реймс
1
Йоханн Каррассо
ВР
19
Ромен Метанир
ЦЗ
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
20
Матье Кафаро
АП
10
Реми Уден
ПВ
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
39
Али Ндом
ЦФ
Дижон
16
Бобби Аллен
ВР
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
23
Наим Слити
ЦП
12
Энцо Лойодиче
ЦП
14
Жюль Кейта
ПВ
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
4-1-3-1-1
16
Менди
33
Конан
3
Энгелс
5
Абдельхамид
25
Фоке
7
Шавалерен
15
Мартен
15
Ромао
9
Ожо
7
Думбия
19
Чаваррия
3-2-3-2
31
Рунарссон
23
Киман
6
Лаутоа
5
Кулибали
26
Чафик
4
Хаддади
17
Абид
20
Амалфитано
14
Мари
22
Саид
11
Таварес
Остались в запасе
Реймс
Дижон
10
Реми Уден
ПВ
20
Матье Кафаро
АП
1
Йоханн Каррассо
ВР
19
Ромен Метанир
ЦЗ
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
39
Али Ндом
ЦФ
Главный тренер
Самба Диавара
19
Валентен Розье
ПЗ
14
Жюль Кейта
ПВ
16
Бобби Аллен
ВР
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
23
Наим Слити
ЦП
12
Энцо Лойодиче
ЦП
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Остались в запасе
10
Реми Уден
ПВ
20
Матье Кафаро
АП
1
Йоханн Каррассо
ВР
19
Ромен Метанир
ЦЗ
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
39
Али Ндом
ЦФ
Остались в запасе
19
Валентен Розье
ПЗ
14
Жюль Кейта
ПВ
16
Бобби Аллен
ВР
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
23
Наим Слити
ЦП
12
Энцо Лойодиче
ЦП
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
Главный тренер
Самба Диавара
Главный тренер
Давид Линарес
Статистика матча Реймс - Дижон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Дижон
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
Стадион:
Огюст Делоне
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