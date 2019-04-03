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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - Реймс
Страсбур - Реймс: обзор матча 03 апреля 2019
Страсбур
03.04.2019, среда, 20:00
Франция. Лига 1, 30 тур
4 : 0
Завершен
Реймс
45+2'
Н. Да Кошта
46'
А. Гонсалвеш
69'
А. Гонсалвеш
76'
Н. Да Кошта (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Страсбур - Реймс
Вторая желтая
А. Томассон
88'
85'
Желтая карточка
М. Кафаро
83'
Желтая карточка
Б. Энгелс
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Н. Да Кошта
76'
ГОЛ! 3:0!
А. Гонсалвеш
Пас отдал
К. Лала
69'
Желтая карточка
А. Томассон
56'
ГОЛ! 2:0!
А. Гонсалвеш
Пас отдал
Л. Мотиба
46'
ГОЛ! 1:0!
Н. Да Кошта
Пас отдал
Л. Кароль
45'
+2
41'
Желтая карточка
Р. Уден
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
24
Юссуф Фофана
ЦП
17
Антони Гонсалвеш
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Реймс
16
Эдуар Менди
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
7
Мусса Думбия
ЛВ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
15
Алексис Ромао
ЦП
10
Реми Уден
ПВ
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
Главный тренер
Самба Диавара
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
12
Абдалла Н'Дур
ЦЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
14
Санин Прсич
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Реймс
16
Николя Леметр
ВР
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
15
Марвин Мартен
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
22
Булайе Диа
ЦФ
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
4-3-3
26
Селс
23
Кароль
18
Мартинес
23
Митрович
70
Лала
24
Фофана
17
Гонсалвеш
14
Ленар
35
Мотиба
9
Зохи
10
Да Кошта
4-1-1-3-1
16
Менди
25
Фоке
3
Энгелс
5
Абдельхамид
21
Баба
7
Шавалерен
15
Ромао
10
Уден
9
Зенели
7
Думбия
19
Чаваррия
Остались в запасе
Страсбур
Реймс
28
Ибраима Сиссоко
ОП
19
Антони Каси
ЛЗ
21
Бингуру Камара
ВР
12
Абдалла Н'Дур
ЦЗ
14
Санин Прсич
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
20
Матье Кафаро
АП
16
Николя Леметр
ВР
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
15
Марвин Мартен
ЦП
22
Булайе Диа
ЦФ
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
Главный тренер
Самба Диавара
Остались в запасе
28
Ибраима Сиссоко
ОП
19
Антони Каси
ЛЗ
21
Бингуру Камара
ВР
12
Абдалла Н'Дур
ЦЗ
14
Санин Прсич
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Остались в запасе
20
Матье Кафаро
АП
16
Николя Леметр
ВР
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
15
Марвин Мартен
ЦП
22
Булайе Диа
ЦФ
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Главный тренер
Самба Диавара
Статистика матча Страсбур - Реймс
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Стадион:
Стад де ла Мено
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