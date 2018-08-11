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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Реймс
Ницца - Реймс: обзор матча 11 августа 2018
Ницца
11.08.2018, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 1 тур
0 : 1
Завершен
Реймс
2'
М. Думбия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Реймс
Замена
И. Сако
️️️️
Данило
90'
+1
Желтая карточка
В. Сиприен
89'
89'
Замена
Г. Кюи
️️️️
П. Чаваррия
Замена
Ж. Макенго
️️️️
О. Боскальи
82'
81'
Желтая карточка
М. Кафаро
76'
Замена
А. Ндом
️️️️
Р. Уден
69'
Замена
М. Кафаро
️️️️
М. Мартен
Замена
М. Диаби
️️️️
Б. Срарфи
61'
23'
Желтая карточка
М. Думбия
2'
ГОЛ! 0:1!
М. Думбия
Пас отдал
Р. Уден
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
15
Данило
ОП
61
Адриен Тамез
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
19
Бассем Срарфи
ПВ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Реймс
15
Марвин Мартен
ВР
16
Эдуар Менди
ВР
33
Конан
ЛЗ
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
19
Ромен Метанир
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
15
Алексис Ромао
ЦП
10
Реми Уден
ПВ
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
13
Исан Сако
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
33
Мохамед Диаби
ЦФ
Реймс
1
Йоханн Каррассо
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
26
Нолан Мбемба
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
99
Грейон Кюи
ЦФ
39
Али Ндом
ЦФ
4-1-3-1-1
30
Кардиналь
20
Аталь
21
Боскальи
4
Данте
29
Эрейе
15
Данило
61
Тамез
25
Сиприен
33
Лис-Мелу
19
Срарфи
10
Сен-Максимен
4-1-1-2-1
15
Мартен
5
Фонтейн
19
Метанир
5
Абдельхамид
33
Конан
7
Шавалерен
15
Ромао
10
Уден
7
Думбия
19
Чаваррия
19
Срарфи
33
Диаби
33
Диаби
19
Срарфи
15
Данило
13
Сако
13
Сако
15
Данило
21
Боскальи
17
Макенго
17
Макенго
21
Боскальи
15
Мартен
20
Кафаро
20
Кафаро
15
Мартен
19
Чаваррия
99
Кюи
99
Кюи
19
Чаваррия
10
Уден
39
Ндом
39
Ндом
10
Уден
Остались в запасе
Ницца
Реймс
44
Вальтер Бенитес
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
Главный тренер
Патрик Виейра
11
Ассан Камара
ЛЗ
1
Йоханн Каррассо
ВР
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
26
Нолан Мбемба
ЦП
Главный тренер
Давид Гуйон
Остались в запасе
44
Вальтер Бенитес
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
Остались в запасе
11
Ассан Камара
ЛЗ
1
Йоханн Каррассо
ВР
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
26
Нолан Мбемба
ЦП
Главный тренер
Патрик Виейра
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Ницца - Реймс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Главный судья:
Йоан Амель
Стадион:
Альянс Ривьера
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