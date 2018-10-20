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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Реймс - Анжер
Реймс - Анжер: обзор матча 20 октября 2018
Реймс
20.10.2018, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 10 тур
1 : 1
Завершен
Анжер
73'
П. Чаваррия
36'
И. Траоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реймс - Анжер
ГОЛ! 1:1!
П. Чаваррия
73'
Желтая карточка
А. Ромао
56'
36'
ГОЛ! 0:1!
И. Траоре
Пас отдал
Р. Томас
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
16
Эдуар Менди
ВР
33
Конан
ЛЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
15
Алексис Ромао
ЦП
10
Реми Уден
ПВ
39
Али Ндом
ЦФ
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
Главный тренер
Самба Диавара
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
29
Ромен Томас
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
7
Батист Сантамария
ОП
10
Анжело Фульини
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
17
Шейх Ндойе
ЦП
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Реймс
1
Йоханн Каррассо
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
15
Марвин Мартен
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
Анжер
1
Закари Буше
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
17
Венсан Пажо
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
4-1-2-3
16
Менди
33
Конан
3
Энгелс
5
Абдельхамид
25
Фоке
15
Ромао
7
Думбия
10
Уден
19
Чаваррия
9
Сук
39
Ндом
4-1-4-1
16
Бутель
25
Бамба
29
Томас
8
Траоре
15
Мансе
7
Сантамария
10
Фульини
11
Рен-Аделед
17
Ндойе
15
Капелле
13
Баокен
Остались в запасе
Реймс
Анжер
20
Матье Кафаро
АП
11
Ассан Камара
ЛЗ
1
Йоханн Каррассо
ВР
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
15
Марвин Мартен
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
Главный тренер
Самба Диавара
1
Закари Буше
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
17
Венсан Пажо
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
Главный тренер
Александр Дюже
Остались в запасе
20
Матье Кафаро
АП
11
Ассан Камара
ЛЗ
1
Йоханн Каррассо
ВР
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
15
Марвин Мартен
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
Остались в запасе
1
Закари Буше
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
17
Венсан Пажо
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
Главный тренер
Самба Диавара
Главный тренер
Александр Дюже
Статистика матча Реймс - Анжер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Информация о матче
Стадион:
Огюст Делоне
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