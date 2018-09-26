Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Реймс
ПСЖ - Реймс: обзор матча 26 сентября 2018
ПСЖ
26.09.2018, среда, 22:00
Франция. Лига 1, 7 тур
4 : 1
Завершен
Реймс
5'
Э. Кавани
24'
Неймар (П)
44'
Э. Кавани
55'
Т. Менье
2'
Х. Шавалерен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Реймс
ГОЛ! 4:1!
Т. Менье
55'
ГОЛ! 3:1!
Э. Кавани
44'
39'
Желтая карточка
А. Ромао
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Неймар
24'
ГОЛ! 1:1!
Э. Кавани
5'
2'
ГОЛ! 0:1!
Х. Шавалерен
Пас отдал
П. Чаваррия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
19
Мусса Диаби
ЛВ
10
Неймар
ЛВ
6
Марко Верратти
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Реймс
16
Эдуар Менди
ВР
33
Конан
ЛЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
19
Ромен Метанир
ЦЗ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
15
Алексис Ромао
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
10
Реми Уден
ПВ
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
39
Али Ндом
ЦФ
Главный тренер
Самба Диавара
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Реймс
1
Йоханн Каррассо
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
15
Марвин Мартен
ЦП
26
Нолан Мбемба
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
4-2-3-1
1
Буффон
34
Н'Соки
3
Силва
5
Маркиньос
2
Дагба
6
Верратти
12
Рабьо
10
Неймар
19
Диаби
7
Дракслер
10
Кавани
4-1-2-1-2
16
Менди
5
Абдельхамид
3
Энгелс
19
Метанир
33
Конан
7
Шавалерен
15
Ромао
9
Ожо
10
Уден
39
Ндом
19
Чаваррия
Остались в запасе
ПСЖ
Реймс
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
20
Матье Кафаро
АП
11
Ассан Камара
ЛЗ
1
Йоханн Каррассо
ВР
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
15
Марвин Мартен
ЦП
26
Нолан Мбемба
ЦП
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
Главный тренер
Самба Диавара
Остались в запасе
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Остались в запасе
20
Матье Кафаро
АП
11
Ассан Камара
ЛЗ
1
Йоханн Каррассо
ВР
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
15
Марвин Мартен
ЦП
26
Нолан Мбемба
ЦП
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Самба Диавара
Статистика матча ПСЖ - Реймс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Стадион:
Парк де Пренс
Новости команд
Все
ПСЖ
Реймс
Сафонов раскрыл, чем занимался в Краснодаре
08:45
В «ПСЖ» рассчитывают на Сафонова еще на 6 лет
Вчера, 18:22
1
Французский журналист оценил возможное продление Сафоновым контракта с «ПСЖ»
Вчера, 13:59
Лига 1: шансы «Ниццы» и «ПСЖ» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 11:22
«ПСЖ» хочет продлить контракты с Сафоновым и еще тремя футболистами
Вчера, 00:25
Сафонов раскрыл, чем занимался в Краснодаре
08:45
В «ПСЖ» рассчитывают на Сафонова еще на 6 лет
Вчера, 18:22
1
Французский журналист оценил возможное продление Сафоновым контракта с «ПСЖ»
Вчера, 13:59
Лига 1: шансы «Ниццы» и «ПСЖ» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 11:22
«ПСЖ» хочет продлить контракты с Сафоновым и еще тремя футболистами
Вчера, 00:25
«Реал» нашел преемника для Куртуа
1 июня
Бывший клуб Черенкова, Бубнова и Родионова обеспечил себе участие в плей-офф за место в Лиге 1
5 мая
5
Названы суммы продажи активов обанкротившихся «Химок»
20 марта
1
«Страсбур» – «Реймс»: прогноз и ставки на матч 3 марта 2026 с коэффициентом 2.12
2 марта
Определились четвертьфинальные пары Кубка Франции
6 февраля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+