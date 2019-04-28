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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Реймс
Анжер - Реймс: обзор матча 28 апреля 2019
Анжер
28.04.2019, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 34 тур
1 : 1
Завершен
Реймс
71'
В. Мансе
63'
М. Кафаро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - Реймс
88'
Желтая карточка
А. Рахман Баба
ГОЛ! 1:1!
В. Мансе
71'
63'
ГОЛ! 0:1!
М. Кафаро
Пас отдал
А. Зенели
56'
Желтая карточка
Т. Фоке
19'
Желтая карточка
Ю. Абдельхамид
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
29
Ромен Томас
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
6
Томас Мангани
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
12
Тео Пелленар
ЦФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Реймс
16
Эдуар Менди
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
5
Тристан Дингом
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
10
Реми Уден
ПВ
Главный тренер
Самба Диавара
Анжер
1
Закари Буше
ВР
21
Райан Айт Нури
ЦЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
17
Венсан Пажо
ЦП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
Реймс
16
Николя Леметр
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
15
Марвин Мартен
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
3-1-3-1-2
16
Бутель
29
Томас
8
Траоре
15
Мансе
7
Сантамария
6
Мангани
10
Фульини
11
Рен-Аделед
29
Тайт
13
Баокен
12
Пелленар
4-1-1-3
16
Менди
25
Фоке
3
Энгелс
5
Абдельхамид
21
Баба
7
Шавалерен
5
Дингом
10
Уден
20
Кафаро
9
Зенели
Остались в запасе
Анжер
Реймс
9
Вилфрид Канга
ЦФ
1
Закари Буше
ВР
21
Райан Айт Нури
ЦЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
17
Венсан Пажо
ЦП
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
11
Ассан Камара
ЛЗ
16
Николя Леметр
ВР
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
15
Марвин Мартен
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
7
Мусса Думбия
ЛВ
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
Главный тренер
Самба Диавара
Остались в запасе
9
Вилфрид Канга
ЦФ
1
Закари Буше
ВР
21
Райан Айт Нури
ЦЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
17
Венсан Пажо
ЦП
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
Остались в запасе
11
Ассан Камара
ЛЗ
16
Николя Леметр
ВР
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
15
Марвин Мартен
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
7
Мусса Думбия
ЛВ
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Главный тренер
Самба Диавара
Статистика матча Анжер - Реймс
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Стадион:
Стад Раймон Копа
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