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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Реймс
Бордо - Реймс: обзор матча 18 мая 2019
Бордо
18.05.2019, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 37 тур
0 : 1
Завершен
Реймс
2'
Х. Сук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Реймс
90'
+1
Желтая карточка
Т. Фоке
2'
ГОЛ! 0:1!
Х. Сук
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
94
Отавио
ОП
26
Тома Башич
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Реймс
16
Эдуар Менди
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
5
Тристан Дингом
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
Главный тренер
Самба Диавара
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
14
Серхи Паленсия
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
28
Зеду Юссуф
ЦП
90
Самуэль Калу
ПВ
Реймс
16
Николя Леметр
ВР
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
15
Марвин Мартен
ЦП
26
Нолан Мбемба
ЦП
10
Реми Уден
ПВ
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
4-1-2-1-1
56
Костиль
29
Пундж
33
Йованович
23
Кунде
20
Сабали
94
Отавио
26
Башич
18
Плашил
40
Камано
7
Бриан
4-1-2-2-1
16
Менди
25
Фоке
3
Энгелс
5
Абдельхамид
11
Камара
7
Шавалерен
5
Дингом
15
Ромао
20
Кафаро
7
Думбия
9
Сук
Остались в запасе
Бордо
Реймс
90
Самуэль Калу
ПВ
14
Серхи Паленсия
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
28
Зеду Юссуф
ЦП
Главный тренер
Давид Гуйон
10
Реми Уден
ПВ
9
Арбер Зенели
ЛВ
16
Николя Леметр
ВР
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
15
Марвин Мартен
ЦП
26
Нолан Мбемба
ЦП
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
Главный тренер
Самба Диавара
Остались в запасе
90
Самуэль Калу
ПВ
14
Серхи Паленсия
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
28
Зеду Юссуф
ЦП
Остались в запасе
10
Реми Уден
ПВ
9
Арбер Зенели
ЛВ
16
Николя Леметр
ВР
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
15
Марвин Мартен
ЦП
26
Нолан Мбемба
ЦП
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Главный тренер
Самба Диавара
Статистика матча Бордо - Реймс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Стадион:
Шабан Дельма
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