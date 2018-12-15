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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Реймс - Страсбур
Реймс - Страсбур: обзор матча 15 декабря 2018
Реймс
15.12.2018, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 18 тур
2 : 1
Завершен
Страсбур
6'
М. Думбия
66'
М. Кафаро
48'
А. Томассон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реймс - Страсбур
76'
Желтая карточка
С. Митрович
Желтая карточка
А. Ромао
71'
ГОЛ! 2:1!
М. Кафаро
66'
48'
ГОЛ! 1:1!
А. Томассон
ГОЛ! 1:0!
М. Думбия
6'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
16
Эдуар Менди
ВР
33
Конан
ЛЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
15
Марвин Мартен
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
10
Реми Уден
ПВ
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
Главный тренер
Самба Диавара
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
8
Жонас Мартен
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Реймс
1
Йоханн Каррассо
ВР
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
5
Тристан Дингом
ЦП
26
Нолан Мбемба
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
39
Али Ндом
ЦФ
Страсбур
1
Эиджи Кавашима
ВР
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
14
Димитри Ленар
ЦП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
9
Кевин Зохи
ЦФ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
4-1-2-2-1
16
Менди
33
Конан
3
Энгелс
5
Абдельхамид
25
Фоке
7
Шавалерен
15
Мартен
15
Ромао
7
Думбия
10
Уден
9
Сук
3-3-1-1-2
26
Селс
18
Мартинес
5
Коне
23
Митрович
70
Лала
28
Сиссоко
19
Каси
8
Мартен
28
Томассон
35
Мотиба
19
Ажорк
Остались в запасе
Реймс
Страсбур
20
Матье Кафаро
АП
1
Йоханн Каррассо
ВР
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
5
Тристан Дингом
ЦП
26
Нолан Мбемба
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
39
Али Ндом
ЦФ
Главный тренер
Самба Диавара
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
1
Эиджи Кавашима
ВР
14
Димитри Ленар
ЦП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
9
Кевин Зохи
ЦФ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Остались в запасе
20
Матье Кафаро
АП
1
Йоханн Каррассо
ВР
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
5
Тристан Дингом
ЦП
26
Нолан Мбемба
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
39
Али Ндом
ЦФ
Остались в запасе
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
1
Эиджи Кавашима
ВР
14
Димитри Ленар
ЦП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
9
Кевин Зохи
ЦФ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Главный тренер
Самба Диавара
Главный тренер
Уго Оливейра
Статистика матча Реймс - Страсбур
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
Огюст Делоне
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