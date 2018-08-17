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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Реймс - Лион
Реймс - Лион: обзор матча 17 августа 2018
Реймс
17.08.2018, пятница, 21:45
Франция. Лига 1, 2 тур
1 : 0
Завершен
Лион
32'
П. Чаваррия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реймс - Лион
Желтая карточка
Х. Сук
90'
+1
Желтая карточка
Х. Шавалерен
84'
83'
Замена
Рафаэл
️️️️
Л. Дюбуа
Замена
Х. Сук
️️️️
П. Чаваррия
81'
Замена
М. Кафаро
️️️️
Р. Уден
75'
Замена
Х. Сук
️️️️
М. Мартен
69'
66'
Замена
М. Терье
️️️️
У. Ауа
65'
Замена
М. Корне
️️️️
М. Диас
ГОЛ! 1:0!
П. Чаваррия
Пас отдал
Конан
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
19
Ромен Метанир
ВР
16
Эдуар Менди
ВР
33
Конан
ЛЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
15
Марвин Мартен
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
10
Реми Уден
ПВ
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
6
Марсело
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Реймс
1
Йоханн Каррассо
ВР
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
26
Нолан Мбемба
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
39
Али Ндом
ЦФ
99
Грейон Кюи
ЦФ
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
Лион
1
Антони Расьоппи
ВР
2
Рафаэл
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
70
Максвел Корне
ЛВ
4
Джордан Ферри
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
3-1-2-2-1
19
Метанир
33
Конан
5
Фонтейн
5
Абдельхамид
7
Шавалерен
15
Мартен
15
Ромао
7
Думбия
10
Уден
19
Чаваррия
4-1-2-1-2
16
Горжелен
15
Дюбуа
6
Марсело
21
Морель
23
Менди
29
Тусар
22
Н'Домбеле
10
Ауа
11
Траоре
10
Депай
9
Диас
10
Уден
20
Кафаро
20
Кафаро
10
Уден
15
Мартен
9
Сук
9
Сук
15
Мартен
10
Ауа
11
Терье
11
Терье
10
Ауа
9
Диас
70
Корне
70
Корне
9
Диас
15
Дюбуа
2
Рафаэл
2
Рафаэл
15
Дюбуа
Остались в запасе
Реймс
Лион
1
Йоханн Каррассо
ВР
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
26
Нолан Мбемба
ЦП
39
Али Ндом
ЦФ
99
Грейон Кюи
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
1
Антони Расьоппи
ВР
4
Джордан Ферри
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
1
Йоханн Каррассо
ВР
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
26
Нолан Мбемба
ЦП
39
Али Ндом
ЦФ
99
Грейон Кюи
ЦФ
Остались в запасе
1
Антони Расьоппи
ВР
4
Джордан Ферри
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
Главный тренер
Давид Гуйон
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Реймс - Лион
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Огюст Делоне
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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