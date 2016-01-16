Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Хосе Мануэль Касадо - статистика

Завершил карьеру
9 августа 1986 (40), Севилья
#20 | Защитник
173 см | 72 кг
Испания
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Болтон
9
0
1
2
1
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Ноттингем Форест
3 : 0
16.01.2016
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 2
12.01.2016
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Болтон
0 : 2
02.01.2016
Хаддерсфилд Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Болтон
1 : 0
28.12.2015
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Болтон
2 : 2
19.12.2015
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Чарльтон
2 : 2
15.12.2015
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Болтон
2 : 3
05.12.2015
Кардифф
1' - 90'
17'
41'
90'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Болтон
1 : 1
30.11.2015
Брентфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Рединг
2 : 1
21.11.2015
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
0 : 0
07.11.2015
Бристоль Сити
1' - 68'
63'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Ипсвич Таун
2 : 0
03.11.2015
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
0 : 0
31.10.2015
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
1 : 1
24.10.2015
Лидс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
0 : 1
20.10.2015
Бирмингем Сити
1' - 90'
63'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
2 : 0
17.10.2015
Болтон
1' - 90'
71'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Куинз Парк Рейнджерс
4 : 3
03.10.2015
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Блэкберн
0 : 0
28.08.2015
Болтон
Был в запасе
Главные новости
Ловчев: «Чемпионства «Спартака» требуют только горлопаны»
20:58
«Зенит» запрещал Мостовому переходить в четыре клуба РПЛ
20:44
1
РПЛ. «Ахмат» вдесятером проиграл «Акрону» – 0:2
20:29
6
РПЛ. «Динамо» разгромило «Ростов» (3:0) и поднялось на 2-е место
20:27
9
Генсек РФС отреагировал на новое решение УЕФА по России и Беларуси
20:20
1
Мусаев встал на защиту Кордобы: «Его постоянно бьют, душат, висят на плечах»
20:12
4
УЕФА принял новое решение по России и Беларуси
19:55
4
Татаев из «Оренбурга» назвал Кордобу «провокатором»: «Не знаю, почему судьи это не пресекают»
19:28
4
Стало известно, сколько ЦСКА требовал за Кисляка: «Это запретительная сумма»
19:19
5
Мусаев сказал, чего не хватило «Краснодару» для победы над «Оренбургом»
19:05
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+