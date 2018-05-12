Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Юджен Полански - статистика

Завершил карьеру
17 марта 1986 (40), Сосновец
#8 | Полузащитник
183 см | 78 кг
Польша | Германия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хоффенхайм
3
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Хоффенхайм
3 : 1
12.05.2018
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Штутгарт
2 : 0
05.05.2018
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Хоффенхайм
3 : 1
27.04.2018
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
РБ Лейпциг
2 : 5
21.04.2018
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Хоффенхайм
2 : 0
14.04.2018
Гамбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Айнтрахт
1 : 1
08.04.2018
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Хоффенхайм
6 : 0
31.03.2018
Кельн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Боруссия М
3 : 3
17.03.2018
Хоффенхайм
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Хоффенхайм
3 : 0
10.03.2018
Вольфсбург
Был в запасе
68'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Аугсбург
0 : 2
03.03.2018
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Шальке-04
2 : 1
17.02.2018
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Хоффенхайм
4 : 2
10.02.2018
Майнц
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Герта
1 : 1
03.02.2018
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Хоффенхайм
1 : 4
20.01.2018
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Вердер
1 : 1
13.01.2018
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Боруссия Д
2 : 1
16.12.2017
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Хоффенхайм
1 : 1
18.11.2017
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
0 : 3
05.11.2017
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Хоффенхайм
1 : 3
28.10.2017
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсбург
1 : 1
22.10.2017
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Хоффенхайм
2 : 2
14.10.2017
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
3 : 2
01.10.2017
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Хоффенхайм
2 : 0
23.09.2017
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Майнц
2 : 3
20.09.2017
Хоффенхайм
1' - 90'
23'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Хоффенхайм
1 : 1
17.09.2017
Герта
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Хоффенхайм
2 : 0
09.09.2017
Бавария
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Хоффенхайм
1 : 0
19.08.2017
Вердер
74' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Хоффенхайм
1 : 0
19.08.2017
Вердер
1' - 74'
Главные новости
РПЛ. «Ахмат» вдесятером проиграл «Акрону» – 0:2
20:29
4
РПЛ. «Динамо» разгромило «Ростов» (3:0) и поднялось на 2-е место
20:27
7
Генсек РФС отреагировал на новое решение УЕФА по России и Беларуси
20:20
Мусаев встал на защиту Кордобы: «Его постоянно бьют, душат, висят на плечах»
20:12
4
УЕФА принял новое решение по России и Беларуси
19:55
4
Татаев из «Оренбурга» назвал Кордобу «провокатором»: «Не знаю, почему судьи это не пресекают»
19:28
4
Стало известно, сколько ЦСКА требовал за Кисляка: «Это запретительная сумма»
19:19
5
Мусаев сказал, чего не хватило «Краснодару» для победы над «Оренбургом»
19:05
7
Только одна команда РПЛ еще ни разу не проиграла в этом сезоне
18:38
3
РПЛ. «Краснодар» потерял очки в 3-м матче подряд, сыграв вничью с «Оренбургом» (0:0)
18:08
55
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+