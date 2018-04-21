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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Хоффенхайм
РБ Лейпциг - Хоффенхайм: обзор матча 21 апреля 2018
РБ Лейпциг
21.04.2018, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
2 : 5
Завершен
Хоффенхайм
59'
О. Бауманн (АГ)
88'
И. Конате
14'
М. Ут
35'
С. Гнабри
45'
П. Кадержабек
59'
М. Ут
65'
Л. Рупп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Хоффенхайм
ГОЛ! 2:5!
И. Конате
Пас отдал
А. Лукман
88'
65'
ГОЛ! 1:5!
Л. Рупп
Пас отдал
Н. Амири
59'
ГОЛ! 1:4!
М. Ут
Пас отдал
А. Крамарич
ГОЛ в свои ворота! 1:3!
О. Бауманн
59'
48'
Желтая карточка
Ф. Гриллич
Красная карточка
Э. Форсберг
47'
45'
ГОЛ! 0:3!
П. Кадержабек
Пас отдал
М. Ут
35'
ГОЛ! 0:2!
С. Гнабри
14'
ГОЛ! 0:1!
М. Ут
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
6
Диего Демме
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
11
Адемола Лукман
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
7
Кевин Фогт
ЦЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
10
Надим Амири
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Марк Ут
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
13
Доминик Кайзер
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Хоффенхайм
1
Грегор Кобель
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
10
Лукас Рупп
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
4-2-2-2
25
Гулачи
13
Бернардо
4
Орбан
16
Конате
16
Клостерманн
6
Демме
31
Илсанкер
10
Форсберг
77
Брума
11
Вернер
11
Лукман
3-1-1-1-2
1
Бауманн
3
Кадержабек
21
Хюбнер
7
Фогт
27
Гриллич
10
Амири
7
Гнабри
27
Крамарич
13
Ут
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Хоффенхайм
38
Ивон Мвого
ВР
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
13
Доминик Кайзер
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
1
Грегор Кобель
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
10
Лукас Рупп
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
38
Ивон Мвого
ВР
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
13
Доминик Кайзер
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Остались в запасе
1
Грегор Кобель
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
10
Лукас Рупп
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча РБ Лейпциг - Хоффенхайм
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
- : -
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
Эльверсберг
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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