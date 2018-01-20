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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Байер
Хоффенхайм - Байер: обзор матча 20 января 2018
Хоффенхайм
20.01.2018, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
1 : 4
Завершен
Байер
86'
А. Салаи
43'
Л. Бэйли
52'
Ю. Баумгартлингер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Байер
ГОЛ! 1:2!
А. Салаи
Пас отдал
С. Гнабри
86'
Желтая карточка
Ф. Гриллич
59'
52'
ГОЛ! 0:2!
Ю. Баумгартлингер
Пас отдал
Л. Бендер
Желтая карточка
Э. Бичакчич
47'
43'
ГОЛ! 0:1!
Л. Бэйли
Пас отдал
Ю. Брандт
42'
Желтая карточка
Л. Бендер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
27
Флориан Гриллич
ОП
18
Деннис Гайгер
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
20
Чарлес Арангис
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Хоффенхайм
33
Александер Штольц
ВР
5
Стефан Пош
ЦЗ
10
Надим Амири
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Панайотис Рецос
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Бауманн
4
Бичакчич
7
Фогт
21
Хюбнер
3
Кадержабек
27
Гриллич
7
Цубер
10
Рупп
18
Гайгер
7
Гнабри
11
Салаи
4-1-1-1-2
1
Лено
8
Бендер
4
Та
5
Бендер
18
Венделл
14
Баумгартлингер
20
Арангис
8
Брандт
17
Бэйли
31
Фолланд
Остались в запасе
Хоффенхайм
Байер
10
Надим Амири
ЦП
33
Александер Штольц
ВР
5
Стефан Пош
ЦЗ
8
Юджен Полански
ЦП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Панайотис Рецос
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
10
Надим Амири
ЦП
33
Александер Штольц
ВР
5
Стефан Пош
ЦЗ
8
Юджен Полански
ЦП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
Остались в запасе
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Панайотис Рецос
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Статистика матча Хоффенхайм - Байер
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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