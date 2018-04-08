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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Хоффенхайм
Айнтрахт - Хоффенхайм: обзор матча 08 апреля 2018
Айнтрахт
08.04.2018, воскресенье, 19:00
Германия. Бундеслига, 29 тур
1 : 1
Завершен
Хоффенхайм
56'
С. Гнабри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Хоффенхайм
71'
Желтая карточка
Б. Хюбнер
56'
ГОЛ! 0:1!
С. Гнабри
Пас отдал
М. Ут
52'
Желтая карточка
М. Ут
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Лукаш Градецки
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
10
Марко Фабиан
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
10
Лукас Рупп
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Марк Ут
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Айнтрахт
37
Ян Циммерманн
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
25
Аймен Баркок
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Хоффенхайм
1
Грегор Кобель
ВР
4
Джастин Хогма
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
10
Надим Амири
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
3-2-2-1
1
Градецки
20
Хасебе
23
Русс
19
Абрахам
15
Виллемс
21
Да Коста
18
Де Гузман
10
Фабиан
27
Боатенг
3-1-1-1-2
1
Бауманн
3
Кадержабек
21
Хюбнер
6
Нордтвейт
27
Гриллич
10
Рупп
7
Гнабри
27
Крамарич
13
Ут
Остались в запасе
Айнтрахт
Хоффенхайм
37
Ян Циммерманн
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
25
Аймен Баркок
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
10
Надим Амири
ЦП
1
Грегор Кобель
ВР
4
Джастин Хогма
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
26
Керем Демирбай
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
37
Ян Циммерманн
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
25
Аймен Баркок
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Остались в запасе
10
Надим Амири
ЦП
1
Грегор Кобель
ВР
4
Джастин Хогма
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
26
Керем Демирбай
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Айнтрахт - Хоффенхайм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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