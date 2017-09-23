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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Шальке-04
Хоффенхайм - Шальке-04: обзор матча 23 сентября 2017
Хоффенхайм
23.09.2017, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
2 : 0
Завершен
Шальке-04
13'
Д. Гайгер
90+4'
Л. Рупп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Шальке-04
ГОЛ! 2:0!
Л. Рупп
90'
+4
Желтая карточка
С. Вагнер
85'
85'
Желтая карточка
Б. Эмболо
Желтая карточка
П. Кадержабек
82'
Желтая карточка
Б. Хюбнер
58'
16'
Желтая карточка
М. Майер
ГОЛ! 1:0!
Д. Гайгер
Пас отдал
С. Цубер
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
10
Надим Амири
ЦП
18
Деннис Гайгер
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
77
Амин Арит
АП
7
Макс Майер
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Хоффенхайм
1
Грегор Кобель
ВР
27
Флориан Гриллич
ОП
10
Лукас Рупп
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
11
Фабиан Резе
ЛВ
27
Леон Горецка
ЦП
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
4-3-1-2
1
Бауманн
21
Хюбнер
7
Фогт
6
Нордтвейт
3
Кадержабек
7
Цубер
18
Гайгер
10
Амири
7
Гнабри
13
Ут
27
Крамарич
3-1-3-2
1
Ферманн
6
Керер
27
Налдо
22
Настасич
21
Стамбули
20
Калиджиури
7
Майер
22
Коноплянка
9
Ди Санто
77
Арит
Остались в запасе
Хоффенхайм
Шальке-04
1
Грегор Кобель
ВР
27
Флориан Гриллич
ОП
10
Лукас Рупп
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
11
Фабиан Резе
ЛВ
1
Александр Нюбель
ВР
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
27
Леон Горецка
ЦП
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Остались в запасе
1
Грегор Кобель
ВР
27
Флориан Гриллич
ОП
10
Лукас Рупп
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Остались в запасе
11
Фабиан Резе
ЛВ
1
Александр Нюбель
ВР
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
27
Леон Горецка
ЦП
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Мирон Муслич
Статистика матча Хоффенхайм - Шальке-04
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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