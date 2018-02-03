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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Хоффенхайм
Герта - Хоффенхайм: обзор матча 03 февраля 2018
Герта
03.02.2018, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Хоффенхайм
58'
С. Калу
38'
А. Крамарич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Хоффенхайм
90'
Желтая карточка
Д. Гайгер
75'
Желтая карточка
Ф. Гриллич
ГОЛ! 1:1!
С. Калу
Пас отдал
В. Лазаро
58'
38'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Крамарич
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
1
Томас Крафт
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
26
Керем Демирбай
ЦП
18
Деннис Гайгер
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
11
Адам Салаи
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Герта
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
7
Мэтью Леки
ПВ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Хоффенхайм
33
Александер Штольц
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
10
Надим Амири
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
3-2-3-2
1
Крафт
19
Лазаро
4
Штарк
33
Торунарига
21
Платтенхардт
22
Пекарик
5
Скьельбред
16
Дарида
35
Эссвайн
9
Зелке
8
Калу
2-1-2-1-2
1
Бауманн
21
Хюбнер
7
Фогт
27
Гриллич
26
Демирбай
18
Гайгер
7
Гнабри
27
Крамарич
11
Салаи
Остались в запасе
Герта
Хоффенхайм
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
7
Мэтью Леки
ПВ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
10
Надим Амири
ЦП
33
Александер Штольц
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
8
Юджен Полански
ЦП
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
7
Мэтью Леки
ПВ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Остались в запасе
10
Надим Амири
ЦП
33
Александер Штольц
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
8
Юджен Полански
ЦП
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Герта - Хоффенхайм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
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