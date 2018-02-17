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Шальке-04 - Хоффенхайм
Шальке-04 - Хоффенхайм: обзор матча 17 февраля 2018
Шальке-04
17.02.2018, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
2 : 1
Завершен
Хоффенхайм
11'
Т. Керер
28'
Б. Эмболо
78'
А. Крамарич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Хоффенхайм
90'
+7
Желтая карточка
Б. Хюбнер
90'
+4
Желтая карточка
П. Кадержабек
Желтая карточка
Г. Бургшталлер
90'
+3
78'
ГОЛ! 2:1!
А. Крамарич
Пас отдал
П. Кадержабек
77'
Желтая карточка
Ф. Гриллич
Желтая карточка
Л. Горецка
68'
55'
Желтая карточка
К. Фогт
42'
Желтая карточка
Э. Бичакчич
ГОЛ! 2:0!
Б. Эмболо
28'
ГОЛ! 1:0!
Т. Керер
Пас отдал
Л. Горецка
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
10
Надим Амири
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
27
Саша Ритер
ЦЗ
77
Амин Арит
АП
37
Бернард Текпетей
ПВ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Хоффенхайм
33
Александер Штольц
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
8
Юджен Полански
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
3-1-2-1-3
1
Ферманн
6
Керер
27
Налдо
22
Настасич
21
Стамбули
18
Шепф
27
Горецка
20
Калиджиури
9
Ди Санто
9
Бургшталлер
7
Эмболо
4-1-1-3
1
Бауманн
3
Кадержабек
21
Хюбнер
7
Фогт
4
Бичакчич
27
Гриллич
10
Амири
27
Крамарич
13
Ут
11
Салаи
Остались в запасе
Шальке-04
Хоффенхайм
37
Бернард Текпетей
ПВ
1
Александр Нюбель
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
27
Саша Ритер
ЦЗ
77
Амин Арит
АП
7
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
33
Александер Штольц
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
8
Юджен Полански
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
37
Бернард Текпетей
ПВ
1
Александр Нюбель
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
27
Саша Ритер
ЦЗ
77
Амин Арит
АП
7
Марко Пьяца
ЦФ
Остались в запасе
33
Александер Штольц
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
8
Юджен Полански
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
Главный тренер
Мирон Муслич
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Шальке-04 - Хоффенхайм
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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