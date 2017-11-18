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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Айнтрахт
Хоффенхайм - Айнтрахт: обзор матча 18 ноября 2017
Хоффенхайм
18.11.2017, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Айнтрахт
90+2'
М. Ут
13'
К. Боатенг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Айнтрахт
ГОЛ! 1:1!
М. Ут
Пас отдал
С. Гнабри
90'
+2
55'
Желтая карточка
М. Гачинович
24'
Желтая карточка
М. Штендера
13'
ГОЛ! 0:1!
К. Боатенг
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
7
Кевин Фогт
ЦЗ
5
Стефан Пош
ЦЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
10
Лукас Рупп
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
18
Деннис Гайгер
ЦП
13
Марк Ут
ЦФ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Айнтрахт
1
Лукаш Градецки
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
13
Карлос Сальседо
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
18
Марк Штендера
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Хоффенхайм
1
Грегор Кобель
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
10
Надим Амири
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Айнтрахт
37
Ян Циммерманн
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
17
Талеб Тавата
ЦЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
18
Даичи Камада
АП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
2-1-3-2
1
Бауманн
7
Фогт
5
Пош
27
Гриллич
10
Рупп
26
Демирбай
18
Гайгер
2
Вагнер
13
Ут
3-2-1-3-1
1
Градецки
13
Сальседо
19
Абрахам
5
Фалет
27
Вольф
15
Виллемс
18
Штендера
8
Гачинович
27
Боатенг
9
Ребич
22
Аллер
Остались в запасе
Хоффенхайм
Айнтрахт
10
Надим Амири
ЦП
1
Грегор Кобель
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
8
Юджен Полански
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
18
Даичи Камада
АП
20
Макото Хасебе
ЦЗ
37
Ян Циммерманн
ВР
17
Талеб Тавата
ЦЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
10
Надим Амири
ЦП
1
Грегор Кобель
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
8
Юджен Полански
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Остались в запасе
18
Даичи Камада
АП
20
Макото Хасебе
ЦЗ
37
Ян Циммерманн
ВР
17
Талеб Тавата
ЦЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Хоффенхайм - Айнтрахт
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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