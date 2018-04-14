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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Гамбург
Хоффенхайм - Гамбург: обзор матча 14 апреля 2018
Хоффенхайм
14.04.2018, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
2 : 0
Завершен
Гамбург
18'
С. Гнабри
27'
А. Салаи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Гамбург
85'
Желтая карточка
Д. Юнг
Желтая карточка
Н. Амири
65'
51'
Желтая карточка
Д. Сантос
ГОЛ! 2:0!
А. Салаи
27'
ГОЛ! 1:0!
С. Гнабри
18'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
10
Надим Амири
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Гамбург
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
14
Аарон Хант
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
Хоффенхайм
1
Грегор Кобель
ВР
7
Стивен Цубер
ЛП
26
Керем Демирбай
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
Гамбург
26
Кристиан Матениа
ВР
8
Альбин Экдаль
ЦП
23
Сеяд Салихович
ЦП
18
Бейкери Джатта
ЦФ
4-1-1-1-2
1
Бауманн
6
Нордтвейт
21
Хюбнер
7
Фогт
3
Кадержабек
27
Гриллич
10
Амири
7
Гнабри
11
Салаи
27
Крамарич
4-2-1-1
23
Поллерсбек
2
Сакаи
21
Юнг
55
ван Дронгелен
3
Дуглас Сантос
14
Хант
90
Холтби
18
Костич
7
Вальдшмидт
Остались в запасе
Хоффенхайм
Гамбург
1
Грегор Кобель
ВР
7
Стивен Цубер
ЛП
26
Керем Демирбай
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
Главный тренер
Кристиан Илцер
26
Кристиан Матениа
ВР
8
Альбин Экдаль
ЦП
23
Сеяд Салихович
ЦП
18
Бейкери Джатта
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
Остались в запасе
1
Грегор Кобель
ВР
7
Стивен Цубер
ЛП
26
Керем Демирбай
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
Остались в запасе
26
Кристиан Матениа
ВР
8
Альбин Экдаль
ЦП
23
Сеяд Салихович
ЦП
18
Бейкери Джатта
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Мерлин Польцин
Статистика матча Хоффенхайм - Гамбург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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