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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Вердер
Хоффенхайм - Вердер: обзор матча 19 августа 2017
Хоффенхайм
19.08.2017, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
1 : 0
Завершен
Вердер
84'
А. Крамарич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Вердер
87'
Замена
А. Йоханссон
️️️️
М. Эггештайн
ГОЛ! 1:0!
А. Крамарич
Пас отдал
А. Салаи
84'
82'
Желтая карточка
Ж. Гондорф
78'
Желтая карточка
М. Эггештайн
75'
Замена
Ж. Гондорф
️️️️
Ф. Бартельс
Замена
Ю. Полански
️️️️
Д. Гайгер
74'
67'
Замена
Ф. Баргфреде
️️️️
Ф. Кайнц
Замена
С. Гнабри
️️️️
М. Ут
67'
Желтая карточка
А. Салаи
66'
Замена
А. Крамарич
️️️️
Н. Амири
64'
26'
Желтая карточка
Р. Бауэр
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
10
Надим Амири
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
18
Деннис Гайгер
ЦП
13
Марк Ут
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
27
Томас Делэни
ОП
31
Фин Бартельс
ЦП
4
Роберт Бауэр
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Александер Нури
Хоффенхайм
1
Грегор Кобель
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Вердер
33
Ярослав Дробны
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
8
Жером Гондорф
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
7
Арон Йоханссон
ЦФ
4-4-2
1
Бауманн
6
Нордтвейт
7
Фогт
21
Хюбнер
22
Тольян
7
Цубер
8
Полански
18
Гайгер
10
Амири
11
Салаи
13
Ут
4-1-3-1-1
1
Павленка
23
Гебре Селасси
22
Сане
13
Велькович
6
Аугустинссон
27
Делэни
31
Бартельс
4
Бауэр
8
Эггештайн
11
Кайнц
10
Крузе
13
Ут
7
Гнабри
7
Гнабри
13
Ут
10
Амири
27
Крамарич
27
Крамарич
10
Амири
31
Бартельс
8
Гондорф
8
Гондорф
31
Бартельс
11
Кайнц
44
Баргфреде
44
Баргфреде
11
Кайнц
8
Эггештайн
7
Йоханссон
7
Йоханссон
8
Эггештайн
Остались в запасе
Хоффенхайм
Вердер
1
Грегор Кобель
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
33
Ярослав Дробны
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
Главный тренер
Александер Нури
Остались в запасе
1
Грегор Кобель
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
Остались в запасе
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
33
Ярослав Дробны
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Александер Нури
Статистика матча Хоффенхайм - Вердер
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Гвидо Винкманн
(Керкен)
Стадион:
Рейн-Некар Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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