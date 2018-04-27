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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Ганновер-96
Хоффенхайм - Ганновер-96: обзор матча 27 апреля 2018
Хоффенхайм
27.04.2018, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
3 : 1
Завершен
Ганновер-96
16'
А. Крамарич
50'
А. Крамарич
86'
А. Крамарич
24'
К. Караман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Ганновер-96
Желтая карточка
К. Фогт
88'
ГОЛ! 3:1!
А. Крамарич
86'
Желтая карточка
П. Кадержабек
85'
Желтая карточка
Н. Амири
57'
ГОЛ! 2:1!
А. Крамарич
Пас отдал
К. Демирбай
50'
24'
ГОЛ! 1:1!
К. Караман
Пас отдал
П. Швеглер
ГОЛ! 1:0!
А. Крамарич
Пас отдал
С. Гнабри
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
10
Надим Амири
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Марк Ут
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Ганновер-96
33
Филипп Чаунер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
6
Марвин Бакалорж
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Хоффенхайм
1
Грегор Кобель
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
10
Лукас Рупп
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
Ганновер-96
21
Михаэль Эссер
ВР
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
11
Себастьян Майер
ЦП
9
Ильяс Бебу
ПВ
22
Мартин Харник
ЦФ
3-2-1-2
1
Бауманн
6
Нордтвейт
7
Фогт
3
Кадержабек
10
Амири
26
Демирбай
7
Гнабри
27
Крамарич
13
Ут
3-1-2-2
33
Чаунер
4
Корб
25
Сорг
26
Сане
3
Альборнос
6
Бакалорж
27
Швеглер
10
Фуллкруг
19
Караман
Остались в запасе
Хоффенхайм
Ганновер-96
1
Грегор Кобель
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
10
Лукас Рупп
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
9
Ильяс Бебу
ПВ
21
Михаэль Эссер
ВР
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
11
Себастьян Майер
ЦП
22
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Остались в запасе
1
Грегор Кобель
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
10
Лукас Рупп
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
Остались в запасе
9
Ильяс Бебу
ПВ
21
Михаэль Эссер
ВР
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
11
Себастьян Майер
ЦП
22
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Кристиан Тиц
Статистика матча Хоффенхайм - Ганновер-96
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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