Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Богдан Когут - статистика

Завершил карьеру
10 октября 1987 (38)
#47 | Вратарь
190 см | 80 кг
Украина
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Верес
2
0
0
2
1
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Верес
1 : 1
25.05.2025
ЛНЗ
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Верес
0 : 2
03.05.2025
Оболонь
Был в запасе
35'
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Верес
2 : 1
20.04.2025
Черноморец
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Заря
1 : 2
13.04.2025
Верес
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Шахтер
3 : 0
06.04.2025
Верес
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Ингулец
0 : 0
28.03.2025
Верес
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Верес
5 : 1
11.03.2025
Полесье
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Левый берег
2 : 0
07.03.2025
Верес
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Верес
2 : 1
02.03.2025
Колос
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Кривбасс
0 : 3
22.02.2025
Верес
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 2 тур
Динамо К
1 : 0
16.12.2024
Верес
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Карпаты
5 : 0
07.12.2024
Верес
Был в запасе
90'
Украина. Премьер-лига, 15 тур
ЛНЗ
1 : 2
30.11.2024
Верес
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Верес
1 : 1
24.11.2024
Александрия
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Верес
2 : 0
10.11.2024
Рух
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Оболонь
0 : 0
04.11.2024
Верес
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
1 : 1
20.10.2024
Верес
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Верес
2 : 1
05.10.2024
Заря
Был в запасе
90'
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Верес
1 : 1
27.09.2024
Шахтер
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Верес
2 : 2
22.09.2024
Ингулец
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Полесье
2 : 1
15.09.2024
Верес
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Верес
1 : 3
01.09.2024
Левый берег
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Колос
0 : 1
26.08.2024
Верес
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Верес
0 : 2
18.08.2024
Кривбасс
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Верес
1 : 2
09.08.2024
Динамо К
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Верес
0 : 0
03.08.2024
Карпаты
Был в запасе
Главные новости
УЕФА принял новое решение по России и Беларуси
19:55
1
Татаев из «Оренбурга» назвал Кордобу «провокатором»: «Не знаю, почему судьи это не пресекают»
19:28
3
Стало известно, сколько ЦСКА требовал за Кисляка: «Это запретительная сумма»
19:19
5
Мусаев сказал, чего не хватило «Краснодару» для победы над «Оренбургом»
19:05
6
Только одна команда РПЛ еще ни разу не проиграла в этом сезоне
18:38
2
РПЛ. «Краснодар» потерял очки в 3-м матче подряд, сыграв вничью с «Оренбургом» (0:0)
18:08
51
Спартаковец Джику ответил на критику Слуцкого
17:50
3
ЦСКА объявил об уходе легионера
17:27
5
Титов дал совет «Спартаку», как поступить с Максименко
17:09
5
Акинфеев: «Свое последнее слово я еще не сказал»
16:56
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+