Богдан Когут - статистика
#47 | Вратарь
|Имя
|Богдан
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Когут
|Команда
|Верес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|10 октября 1987 (35 лет)
|Рост
|190
|Вес
|80
|Имя
|Богдан
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Когут
|Команда
|Верес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|10 октября 1987 (35 лет)
|Рост
|190
|Вес
|80
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Верес
|1:3
|Черноморец
|Украина. Премьер-лига, 16 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Верес
|12
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -90'
|Верес (Ривне)
|1:3
|Черноморец (Одесса)
|26.11.2022
|1' -90'
|Ингулец (Петрово)
|1:0
|Верес (Ривне)
|90'
|21.11.2022
|1' -90'
|Верес (Ривне)
|0:1
|Динамо (Киев)
|13.11.2022
|1' -90'
|Александрия (Александрия)
|3:2
|Верес (Ривне)
|09.11.2022
|1' -90'
|Верес (Ривне)
|0:2
|Шахтер (Донецк)
|31.10.2022
|1' -90'
|Колос (Ковалевка)
|2:0
|Верес (Ривне)
|65'
|23.10.2022
|1' -90'
|Верес (Ривне)
|0:1
|Заря (Луганск)
|18.10.2022
|1' -90'
|Львов (Львов)
|1:3
|Верес (Ривне)
|14.10.2022
|1' -90'
|Минай (Минай)
|1:1
|Верес (Ривне)
|30.09.2022
|1' -90'
|Верес (Ривне)
|2:2
|Рух (Львов)
|03.09.2022
|1' -90'
|Днепр-1 (Днепр)
|2:0
|Верес (Ривне)
|27.08.2022
|1' -90'
|Ворскла (Полтава)
|1:2
|Верес (Ривне)