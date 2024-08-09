Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Верес - Динамо К
Верес - Динамо К: обзор матча 09 августа 2024
Верес
09.08.2024, пятница, 18:00
Украина. Премьер-лига, 17 тур
1 : 2
Завершен
Динамо К
62'
В. Шарай
15'
Н. Шапаренко
44'
В. Буяльский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Верес - Динамо К
90'
Замена
Д. Лонвейк
️️️️
В. Буяльский
86'
Желтая карточка
М. Брагару
83'
Замена
М. Пономаренко
️️️️
В. Супряга
Желтая карточка
Р. Гончаренко
74'
Замена
Д. Свитюха
️️️️
В. Дахновский
74'
68'
Замена
К. Биловар
️️️️
Д. Попов
ГОЛ! 1:2!
В. Шарай
62'
Желтая карточка
С. Вовченко
60'
Желтая карточка
Р. Степанюк
59'
Замена
В. Кучеров
️️️️
Д. Кльоц
46'
Замена
В. Гакман
️️️️
М. Протасевич
46'
46'
Замена
М. Брагару
️️️️
В. Кабаев
46'
Замена
А. Пихаленок
️️️️
Н. Шапаренко
44'
ГОЛ! 0:2!
В. Буяльский
Пас отдал
Н. Шапаренко
34'
Желтая карточка
Д. Попов
Желтая карточка
М. Протасевич
30'
15'
ГОЛ! 0:1!
Н. Шапаренко
Пас отдал
В. Кабаев
10'
Желтая карточка
В. Кабаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верес
23
Andrii Kozhukhar
ВР
57
Александр Мельник
ЦЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
3
Семен Вовченко
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
77
Владислав Шарай
ЛВ
7
Руслан Степанюк
ОП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
8
Яго Сикейра
АП
11
Виталий Дахновский
ПВ
99
Марко Мрвальевич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
9
Назар Волошин
ПВ
20
Владислав Супряга
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Верес
47
Богдан Когут
ВР
1
Вадим Ющишин
ВР
44
Даниил Чечер
ЦЗ
71
Василь Гакман
ПЗ
20
Денис Свитюха
ЛВ
29
Валерий Кучеров
ОП
27
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
88
Rostyslav Baran
ЦП
99
Луан Кампос
ЦФ
27
Георгий Куция
ЦФ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
3
Брайан Себальос
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
14
Самба Диалло
ЛВ
91
Николай Михайленко
ОП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
21
Джастин Лонвейк
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
10
Матвей Пономаренко
ЦФ
4-1-1-3-1
23
57
Мельник
33
Гончаренко
3
Вовченко
17
Протасевич
7
Степанюк
8
Кльоц
77
Шарай
8
Сикейра
11
Дахновский
99
Мрвальевич
4-3-2-1
35
Нещерет
18
Тымчик
4
Попов
32
Михавко
44
Дубинчак
18
Андриевский
10
Шапаренко
29
Буяльский
9
Волошин
22
Кабаев
20
Супряга
17
Протасевич
71
Гакман
71
Гакман
17
Протасевич
8
Кльоц
29
Кучеров
29
Кучеров
8
Кльоц
11
Дахновский
20
Свитюха
20
Свитюха
11
Дахновский
4
Попов
40
Биловар
40
Биловар
4
Попов
29
Буяльский
21
Лонвейк
21
Лонвейк
29
Буяльский
10
Шапаренко
8
Пихаленок
8
Пихаленок
10
Шапаренко
22
Кабаев
45
Брагару
45
Брагару
22
Кабаев
20
Супряга
10
Пономаренко
10
Пономаренко
20
Супряга
Остались в запасе
Верес
Динамо К
47
Богдан Когут
ВР
1
Вадим Ющишин
ВР
44
Даниил Чечер
ЦЗ
27
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
88
Rostyslav Baran
ЦП
99
Луан Кампос
ЦФ
27
Георгий Куция
ЦФ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
1
Георгий Бущан
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
3
Брайан Себальос
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
91
Николай Михайленко
ОП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
14
Самба Диалло
ЛВ
Главный тренер
Александр Шовковский
Остались в запасе
47
Богдан Когут
ВР
1
Вадим Ющишин
ВР
44
Даниил Чечер
ЦЗ
27
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
88
Rostyslav Baran
ЦП
99
Луан Кампос
ЦФ
27
Георгий Куция
ЦФ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
Остались в запасе
1
Георгий Бущан
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
3
Брайан Себальос
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
91
Николай Михайленко
ОП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
14
Самба Диалло
ЛВ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Главный тренер
Александр Шовковский
Статистика матча Верес - Динамо К
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Верес
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
- : -
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Верес
1 : 3
22.11.2026
Буковина
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Оболонь
2 : 0
16.10.2026
Верес
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Динамо К
- : -
02.12.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
0 : 2
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Информация о матче
Главный судья:
Александр Омельченко
(Славянск)
Стадион:
Avanhard Stadium, Rivne
Новости команд
Все
Верес
Динамо К
«Динамо» К – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 12:50
УПЛ: шансы «Кривбасса» и «Вереса» на победу в матче 14-го тура
Вчера, 10:33
Премьер-лига: шансы «Динамо Киев» и «Черноморца Одесса» на победу в матче 14-го тура
27 ноября
«Верес» – «Буковина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Динамо Киев» – «Оболонь»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
УПЛ: шансы «Кривбасса» и «Вереса» на победу в матче 14-го тура
Вчера, 10:33
«Верес» – «Буковина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
УПЛ: шансы «Вереса» и «Буковины» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Полесья» и «Вереса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
Премьер-лига: шансы «Вереса» и «Колоса» на победу в матче 10-го тура
22 октября
«Динамо» К – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 12:50
Премьер-лига: шансы «Динамо Киев» и «Черноморца Одесса» на победу в матче 14-го тура
27 ноября
«Динамо Киев» – «Оболонь»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
УПЛ: шансы «Динамо Киев» и «Оболони» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
УПЛ: шансы «Динамо Киев» и «Оболони» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+