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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Верес - Шахтер
Верес - Шахтер: обзор матча 27 сентября 2024
Верес
27.09.2024, пятница, 18:00
Украина. Премьер-лига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Шахтер
81'
Д. Кльоц
65'
Г. Судаков (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Верес - Шахтер
85'
Замена
М. Швед
️️️️
П. Энрике
ГОЛ! 1:1!
Д. Кльоц
Пас отдал
Л. Кампос
81'
72'
Замена
Эгиналдо
️️️️
Л. Траоре
Желтая карточка
В. Шарай
71'
65'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Г. Судаков
Замена
В. Шарай
️️️️
В. Дахновский
65'
46'
Замена
А. Зубков
️️️️
Педриньо
Замена
Н. Гайдучик
️️️️
D. Hodia Vasylovych
46'
Замена
Г. Куция
️️️️
Р. Степанюк
46'
Замена
В. Гакман
️️️️
М. Протасевич
46'
Желтая карточка
D. Hodia Vasylovych
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верес
23
Andrii Kozhukhar
ВР
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
3
Семен Вовченко
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
7
Руслан Степанюк
ОП
27
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
2
Максим Смиян
АП
8
Яго Сикейра
АП
11
Виталий Дахновский
ПВ
99
Луан Кампос
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
11
Невертон
ЛВ
10
Педриньо
ЦП
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
10
Георгий Судаков
АП
19
Артем Бондаренко
АП
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Верес
47
Богдан Когут
ВР
1
Вадим Ющишин
ВР
5
Евгений Шевченко
ЛЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
71
Василь Гакман
ПЗ
77
Владислав Шарай
ЛВ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
99
Марко Мрвальевич
ЦФ
27
Георгий Куция
ЦФ
Шахтер
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
7
Эгиналдо
ЛВ
4
Бартол Франьич
ОП
27
Тарас Степаненко
ОП
6
Марлон Гомес
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
14
Антон Глущенко
АП
21
Александр Зубков
ПВ
9
Марьян Швед
ПВ
3-1-2-3-1
23
33
Гончаренко
3
Вовченко
17
Протасевич
7
Степанюк
27
8
Кльоц
2
Смиян
8
Сикейра
11
Дахновский
99
Кампос
4-2-3-1
31
Ризнык
22
Конопля
5
Бондарь
22
Матвиенко
13
Энрике
10
Педриньо
8
Крыськив
10
Судаков
19
Бондаренко
11
Невертон
2
Траоре
17
Протасевич
71
Гакман
71
Гакман
17
Протасевич
11
Дахновский
77
Шарай
77
Шарай
11
Дахновский
27
89
Гайдучик
89
Гайдучик
27
7
Степанюк
27
Куция
27
Куция
7
Степанюк
2
Траоре
7
Эгиналдо
7
Эгиналдо
2
Траоре
10
Педриньо
21
Зубков
21
Зубков
10
Педриньо
13
Энрике
9
Швед
9
Швед
13
Энрике
Остались в запасе
Верес
Шахтер
47
Богдан Когут
ВР
1
Вадим Ющишин
ВР
5
Евгений Шевченко
ЛЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
99
Марко Мрвальевич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
14
Антон Глущенко
АП
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
4
Бартол Франьич
ОП
27
Тарас Степаненко
ОП
6
Марлон Гомес
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
Главный тренер
Марино Пушич
Остались в запасе
47
Богдан Когут
ВР
1
Вадим Ющишин
ВР
5
Евгений Шевченко
ЛЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
99
Марко Мрвальевич
ЦФ
Остались в запасе
14
Антон Глущенко
АП
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
4
Бартол Франьич
ОП
27
Тарас Степаненко
ОП
6
Марлон Гомес
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Главный тренер
Марино Пушич
Статистика матча Верес - Шахтер
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Верес
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
- : -
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Верес
1 : 3
22.11.2026
Буковина
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Оболонь
2 : 0
16.10.2026
Верес
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Шахтер
- : -
30.11.2026
Буковина
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Информация о матче
Главный судья:
Maksim Koziryatsky, Ukraine
Стадион:
Avanhard Stadium, Rivne
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