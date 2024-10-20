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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Черноморец - Верес
Черноморец - Верес: обзор матча 20 октября 2024
Черноморец
20.10.2024, воскресенье, 15:30
Украина. Премьер-лига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Верес
22'
Е. Морозко (АГ)
65'
С. Вовченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Черноморец - Верес
89'
Замена
В. Кучеров
️️️️
Д. Кльоц
Замена
А. Васильев
️️️️
А. Габелок
89'
Замена
D. Yanakov
️️️️
И. Петряк
78'
Замена
O. Pshenychnyuk
️️️️
O. Khoblenko
78'
74'
Замена
В. Шарай
️️️️
В. Дахновский
65'
ГОЛ! 1:1!
С. Вовченко
Замена
Л. Лацабидзе
️️️️
М. Джарджу
64'
63'
Замена
Р. Степанюк
️️️️
D. Hodia Vasylovych
48'
Желтая карточка
Е. Шевченко
Желтая карточка
М. Джарджу
47'
46'
Замена
Г. Куция
️️️️
Е. Морозко
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Е. Морозко
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
1
Артур Рудько
ВР
91
Богдан Бутко
ЦЗ
86
Даниил Удод
ЦЗ
44
Yevgeniy Skyba
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
6
Caio Gomes
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
7
Иван Петряк
ЛВ
24
Мозес Джарджу
ЦП
28
Артем Габелок
ЦП
9
O. Khoblenko
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Верес
47
Богдан Когут
ВР
5
Евгений Шевченко
ЛЗ
3
Семен Вовченко
ЦЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
17
Евгений Морозко
ЛВ
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
27
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
8
Яго Сикейра
АП
11
Виталий Дахновский
ПВ
99
Луан Кампос
ЦФ
99
Марко Мрвальевич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Черноморец
71
Yan Vichnyi
ВР
12
Чиджиоке Аниагбосо
ВР
15
Лука Лацабидзе
ЦЗ
5
Роман Савченко
ЦЗ
3
Борис Лотоцкий
ЦЗ
27
Александр Васильев
ОП
33
Oleksandr Pshenychnyuk
ЦП
8
Jon Šporn
ЦП
66
Кирилл Сигеев
ЦП
77
D. Yanakov
ЦФ
90
Илья Шевцов
ЦФ
11
Кирилл Попов
ЦФ
Верес
73
Mykhailo Kulyk
ВР
1
Вадим Ющишин
ВР
57
Александр Мельник
ЦЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
77
Владислав Шарай
ЛВ
29
Валерий Кучеров
ОП
7
Руслан Степанюк
ОП
88
Rostyslav Baran
ЦП
90
Samuel Nongoh
ЦФ
27
Георгий Куция
ЦФ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
3-2-2-1-1
1
Рудько
44
3
Ермаков
6
86
Удод
3
Кисиль
24
Джарджу
28
Габелок
7
Петряк
9
3-2-3-2
47
Когут
3
Вовченко
33
Гончаренко
5
Шевченко
8
Кльоц
27
11
Дахновский
8
Сикейра
17
Морозко
99
Мрвальевич
99
Кампос
24
Джарджу
15
Лацабидзе
15
Лацабидзе
24
Джарджу
28
Габелок
27
Васильев
27
Васильев
28
Габелок
9
33
33
9
7
Петряк
77
77
7
Петряк
8
Кльоц
29
Кучеров
29
Кучеров
8
Кльоц
27
7
Степанюк
7
Степанюк
27
11
Дахновский
77
Шарай
77
Шарай
11
Дахновский
17
Морозко
27
Куция
27
Куция
17
Морозко
Остались в запасе
Черноморец
Верес
71
Yan Vichnyi
ВР
12
Чиджиоке Аниагбосо
ВР
5
Роман Савченко
ЦЗ
3
Борис Лотоцкий
ЦЗ
8
Jon Šporn
ЦП
66
Кирилл Сигеев
ЦП
90
Илья Шевцов
ЦФ
11
Кирилл Попов
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
73
Mykhailo Kulyk
ВР
1
Вадим Ющишин
ВР
57
Александр Мельник
ЦЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
88
Rostyslav Baran
ЦП
90
Samuel Nongoh
ЦФ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Остались в запасе
71
Yan Vichnyi
ВР
12
Чиджиоке Аниагбосо
ВР
5
Роман Савченко
ЦЗ
3
Борис Лотоцкий
ЦЗ
8
Jon Šporn
ЦП
66
Кирилл Сигеев
ЦП
90
Илья Шевцов
ЦФ
11
Кирилл Попов
ЦФ
Остались в запасе
73
Mykhailo Kulyk
ВР
1
Вадим Ющишин
ВР
57
Александр Мельник
ЦЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
88
Rostyslav Baran
ЦП
90
Samuel Nongoh
ЦФ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Черноморец - Верес
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Буковина
- : -
06.12.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
0 : 2
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
0 : 1
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Верес
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
2 : 0
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
2 : 0
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Верес
1 : 3
22.11.2026
Буковина
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Информация о матче
Главный судья:
Александр Соловьян
(Киев)
Стадион:
Черноморец
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