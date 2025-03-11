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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Верес - Полесье
Верес - Полесье: обзор матча 11 марта 2025
Верес
11.03.2025, вторник, 16:30
Украина. Премьер-лига, 21 тур
5 : 1
Завершен
Полесье
13'
Р. Степанюк
45'
Р. Степанюк
56'
В. Дахновский
65'
Н. Гайдучик
88'
Е. Шевченко
33'
F. Batista
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Верес - Полесье
ГОЛ! 5:1!
Е. Шевченко
88'
86'
Желтая карточка
Т. Йосефи
69'
Замена
Л. Тэйлор
️️️️
Г. Майсурадзе
69'
Замена
Т. Йосефи
️️️️
А. Андриевский
ГОЛ! 4:1!
Н. Гайдучик
Пас отдал
В. Дахновский
65'
ГОЛ! 3:1!
В. Дахновский
Пас отдал
Р. Степанюк
56'
Желтая карточка
Р. Гончаренко
50'
ГОЛ! 2:1!
Р. Степанюк
Пас отдал
Р. Гончаренко
45'
33'
ГОЛ! 1:1!
F. Batista
ГОЛ! 1:0!
Р. Степанюк
Пас отдал
И. Харатин
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верес
23
Andrii Kozhukhar
ВР
5
Евгений Шевченко
ЛЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
3
Семен Вовченко
ЦЗ
7
Руслан Степанюк
ОП
29
Валерий Кучеров
ОП
14
Игорь Харатин
ОП
27
Георгий Куция
ЦП
11
Виталий Дахновский
ПВ
99
Луан Кампос
ПВ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Полесье
23
Евгений Волынец
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
55
Борис Крушинский
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
5
Эдуард Сарапий
ОП
8
Руслан Бабенко
ЦП
14
Ofek Biton
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
9
Facundo Batista
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Верес
47
Богдан Когут
ВР
73
Mykhailo Kulyk
ВР
35
Nazar Balaba
ЦЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
77
Владислав Шарай
ЛВ
55
Anton Vydrych
ЦП
27
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
88
Rostyslav Baran
ЦП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
2
Максим Смиян
АП
21
Orest Lepskyi
ЦФ
Полесье
1
Олег Кудрик
ВР
4
Матей Матич
ЦЗ
34
João Vialle
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
30
Томер Йосефи
ЦП
38
Karaman Yaroslav Yaroslavovych
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
7
Александр Назаренко
ПВ
19
Андре Гонсалвеш
ЦФ
3-3-1-2-1
23
5
Шевченко
3
Вовченко
33
Гончаренко
7
Степанюк
29
Кучеров
14
Харатин
27
Куция
11
Дахновский
99
Кампос
89
Гайдучик
4-1-3-1-1
23
Волынец
31
Майсурадзе
44
Чоботенко
55
Крушинский
15
Михайличенко
5
Сарапий
8
Бабенко
14
18
Андриевский
11
Гуцуляк
9
31
Майсурадзе
3
Тэйлор
3
Тэйлор
31
Майсурадзе
18
Андриевский
30
Йосефи
30
Йосефи
18
Андриевский
Остались в запасе
Верес
Полесье
47
Богдан Когут
ВР
73
Mykhailo Kulyk
ВР
35
Nazar Balaba
ЦЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
55
Anton Vydrych
ЦП
27
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
88
Rostyslav Baran
ЦП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
2
Максим Смиян
АП
77
Владислав Шарай
ЛВ
21
Orest Lepskyi
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
1
Олег Кудрик
ВР
4
Матей Матич
ЦЗ
34
João Vialle
ЦЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
38
Karaman Yaroslav Yaroslavovych
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
7
Александр Назаренко
ПВ
19
Андре Гонсалвеш
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Остались в запасе
47
Богдан Когут
ВР
73
Mykhailo Kulyk
ВР
35
Nazar Balaba
ЦЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
55
Anton Vydrych
ЦП
27
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
88
Rostyslav Baran
ЦП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
2
Максим Смиян
АП
77
Владислав Шарай
ЛВ
21
Orest Lepskyi
ЦФ
Остались в запасе
1
Олег Кудрик
ВР
4
Матей Матич
ЦЗ
34
João Vialle
ЦЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
38
Karaman Yaroslav Yaroslavovych
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
7
Александр Назаренко
ПВ
19
Андре Гонсалвеш
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Главный тренер
Сергей Шищенко
Статистика матча Верес - Полесье
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Верес
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Верес
- : -
07.12.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
2 : 0
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Верес
1 : 3
22.11.2026
Буковина
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Полесье
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Полесье
- : -
05.12.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Карпаты
1 : 1
29.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 13 тур
ЛНЗ
1 : 1
23.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Полесье
3 : 0
23.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Информация о матче
Главный судья:
Дмитро Панчишин
(Харьков)
Стадион:
Avanhard Stadium, Rivne
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