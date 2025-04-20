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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Верес - Черноморец
Верес - Черноморец: обзор матча 20 апреля 2025
Верес
20.04.2025, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-лига, 25 тур
2 : 1
Завершен
Черноморец
51'
Р. Степанюк
61'
В. Дахновский
8'
D. Yanakov
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Верес - Черноморец
Замена
D. Hodia Vasylovych
️️️️
Р. Степанюк
90'
+4
87'
Желтая карточка
O. Khoblenko
Замена
В. Кравейро
️️️️
Н. Гайдучик
87'
78'
Замена
И. Шевцов
️️️️
А. Габелок
78'
Замена
К. Сигеев
️️️️
Б. Белошевский
Замена
В. Шарай
️️️️
Л. Кампос
76'
Замена
В. Кучеров
️️️️
Д. Кльоц
76'
71'
Желтая карточка
А. Габелок
69'
Замена
Х. Тоиров
️️️️
D. Yanakov
69'
Замена
Э. Мустафаев
️️️️
К. Попов
65'
Желтая карточка
К. Попов
Желтая карточка
В. Дахновский
61'
ГОЛ! 2:1!
В. Дахновский
Пас отдал
Н. Гайдучик
61'
ГОЛ! 1:1!
Р. Степанюк
Пас отдал
Р. Гончаренко
51'
51'
Замена
М. Джарджу
️️️️
Я. Ракицкий
8'
ГОЛ! 0:1!
D. Yanakov
Пас отдал
Л. Лацабидзе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верес
23
Andrii Kozhukhar
ВР
5
Евгений Шевченко
ЛЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
3
Семен Вовченко
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
7
Руслан Степанюк
ОП
14
Игорь Харатин
ОП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
11
Виталий Дахновский
ПВ
99
Луан Кампос
ПВ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Черноморец
12
Чиджиоке Аниагбосо
ВР
66
Риан Карлос
ЛЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
44
Yevgeniy Skyba
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
15
Лука Лацабидзе
ЦЗ
6
Богдан Белошевский
ОП
28
Артем Габелок
ЦП
9
O. Khoblenko
ЦФ
11
Кирилл Попов
ЦФ
77
D. Yanakov
ЦФ
Главный тренер
Александр Кучер
Верес
73
Mykhailo Kulyk
ВР
47
Богдан Когут
ВР
44
Даниил Чечер
ЦЗ
35
Nazar Balaba
ЦЗ
77
Владислав Шарай
ЛВ
29
Валерий Кучеров
ОП
27
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
30
Vladyslav Petrov
ЦП
55
Anton Vydrych
ЦП
2
Максим Смиян
АП
21
Orest Lepskyi
ЦФ
10
Венделл Кравейро
ЦФ
Черноморец
71
Yan Vichnyi
ВР
75
Максим Набит
ВР
24
Мозес Джарджу
ЦЗ
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
6
Caio Gomes
ЦЗ
7
Хусрав Тоиров
ЛВ
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
88
Bohdan Panchyshyn
ЦП
80
Anel Ryce
ЦП
18
Георгий Робакидзе
ЦП
66
Кирилл Сигеев
ЦП
90
Илья Шевцов
ЦФ
4-2-1-2-1
23
5
Шевченко
33
Гончаренко
3
Вовченко
17
Протасевич
7
Степанюк
14
Харатин
8
Кльоц
11
Дахновский
99
Кампос
89
Гайдучик
3-3-1-3
12
Аниагбосо
44
44
Ракицкий
15
Лацабидзе
91
Бутко
6
Белошевский
66
Карлос
28
Габелок
77
11
Попов
9
8
Кльоц
29
Кучеров
29
Кучеров
8
Кльоц
7
Степанюк
27
27
7
Степанюк
99
Кампос
77
Шарай
77
Шарай
99
Кампос
89
Гайдучик
10
Кравейро
10
Кравейро
89
Гайдучик
44
Ракицкий
24
Джарджу
24
Джарджу
44
Ракицкий
6
Белошевский
66
Сигеев
66
Сигеев
6
Белошевский
77
7
Тоиров
7
Тоиров
77
11
Попов
95
Мустафаев
95
Мустафаев
11
Попов
28
Габелок
90
Шевцов
90
Шевцов
28
Габелок
Остались в запасе
Верес
Черноморец
73
Mykhailo Kulyk
ВР
47
Богдан Когут
ВР
44
Даниил Чечер
ЦЗ
35
Nazar Balaba
ЦЗ
30
Vladyslav Petrov
ЦП
55
Anton Vydrych
ЦП
2
Максим Смиян
АП
21
Orest Lepskyi
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
71
Yan Vichnyi
ВР
75
Максим Набит
ВР
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
6
Caio Gomes
ЦЗ
88
Bohdan Panchyshyn
ЦП
80
Anel Ryce
ЦП
18
Георгий Робакидзе
ЦП
Главный тренер
Александр Кучер
Остались в запасе
73
Mykhailo Kulyk
ВР
47
Богдан Когут
ВР
44
Даниил Чечер
ЦЗ
35
Nazar Balaba
ЦЗ
30
Vladyslav Petrov
ЦП
55
Anton Vydrych
ЦП
2
Максим Смиян
АП
21
Orest Lepskyi
ЦФ
Остались в запасе
71
Yan Vichnyi
ВР
75
Максим Набит
ВР
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
6
Caio Gomes
ЦЗ
88
Bohdan Panchyshyn
ЦП
80
Anel Ryce
ЦП
18
Георгий Робакидзе
ЦП
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Главный тренер
Александр Кучер
Статистика матча Верес - Черноморец
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Верес
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Верес
- : -
07.12.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
2 : 0
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Верес
1 : 3
22.11.2026
Буковина
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Буковина
- : -
06.12.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
0 : 2
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
0 : 1
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Oleg Kogut, Ukraine
Стадион:
Avanhard Stadium, Rivne
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