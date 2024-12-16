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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Верес
Динамо К - Верес: обзор матча 16 декабря 2024
Динамо К
16.12.2024, понедельник, 14:00
Украина. Премьер-лига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Верес
23'
В. Ванат
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо К - Верес
90'
+2
Замена
S. Nongoh
️️️️
Л. Кампос
Замена
А. Андриевский
️️️️
А. Пихаленок
83'
Замена
В. Рубчинский
️️️️
В. Буяльский
75'
Замена
А. Караваев
️️️️
А. Тымчик
75'
73'
Замена
В. Шарай
️️️️
В. Дахновский
72'
Замена
D. Hodia Vasylovych
️️️️
Н. Гайдучик
61'
Желтая карточка
Р. Гончаренко
ГОЛ! 1:0!
В. Ванат
Пас отдал
В. Буяльский
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
91
Николай Михайленко
ОП
29
Виталий Буяльский
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
9
Назар Волошин
ПВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Верес
23
Andrii Kozhukhar
ВР
5
Евгений Шевченко
ЛЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
3
Семен Вовченко
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
7
Руслан Степанюк
ОП
29
Валерий Кучеров
ОП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
11
Виталий Дахновский
ПВ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
99
Луан Кампос
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
39
Эдуардо Герреро
ЦП
19
Роман Саленко
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
Верес
1
Вадим Ющишин
ВР
47
Богдан Когут
ВР
57
Александр Мельник
ЦЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
77
Владислав Шарай
ЛВ
88
Rostyslav Baran
ЦП
27
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
2
Максим Смиян
АП
27
Георгий Куция
ЦФ
90
Samuel Nongoh
ЦФ
99
Марко Мрвальевич
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Бущан
2
Вивчаренко
4
Попов
16
Дячук
18
Тымчик
91
Михайленко
29
Буяльский
8
Пихаленок
22
Кабаев
9
Волошин
19
Ванат
4-2-1-1-2
23
17
Протасевич
33
Гончаренко
3
Вовченко
5
Шевченко
7
Степанюк
29
Кучеров
8
Кльоц
11
Дахновский
99
Кампос
89
Гайдучик
18
Тымчик
20
Караваев
20
Караваев
18
Тымчик
29
Буяльский
15
Рубчинский
15
Рубчинский
29
Буяльский
8
Пихаленок
18
Андриевский
18
Андриевский
8
Пихаленок
89
Гайдучик
27
27
89
Гайдучик
11
Дахновский
77
Шарай
77
Шарай
11
Дахновский
99
Кампос
90
90
99
Кампос
Остались в запасе
Динамо К
Верес
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
39
Эдуардо Герреро
ЦП
19
Роман Саленко
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
Главный тренер
Александр Шовковский
1
Вадим Ющишин
ВР
47
Богдан Когут
ВР
57
Александр Мельник
ЦЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
88
Rostyslav Baran
ЦП
2
Максим Смиян
АП
27
Георгий Куция
ЦФ
99
Марко Мрвальевич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Остались в запасе
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
39
Эдуардо Герреро
ЦП
19
Роман Саленко
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
Остались в запасе
1
Вадим Ющишин
ВР
47
Богдан Когут
ВР
57
Александр Мельник
ЦЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
88
Rostyslav Baran
ЦП
2
Максим Смиян
АП
27
Георгий Куция
ЦФ
99
Марко Мрвальевич
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Динамо К - Верес
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Динамо К
- : -
02.12.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
0 : 2
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Верес
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Верес
- : -
07.12.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
2 : 0
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Верес
1 : 3
22.11.2026
Буковина
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Информация о матче
Главный судья:
Александр Шандор
(Львов)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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