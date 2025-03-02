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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Верес - Колос
Верес - Колос: обзор матча 02 марта 2025
Верес
02.03.2025, воскресенье, 19:00
Украина. Премьер-лига, 19 тур
2 : 1
Завершен
Колос
5'
И. Красники (АГ)
90+8'
И. Харатин (П)
30'
Н. Гагнидзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Верес - Колос
ГОЛ с пенальти! 2:1!
И. Харатин
90'
+8
90'
+7
Желтая карточка
Н. Гагнидзе
Замена
М. Протасевич
️️️️
В. Дахновский
90'
+1
Замена
Р. Степанюк
️️️️
Н. Гайдучик
83'
Замена
М. Смиян
️️️️
В. Шарай
83'
Замена
Д. Кльоц
️️️️
D. Hodia Vasylovych
77'
62'
Замена
Д. Боливар
️️️️
Н. Ковталюк
Желтая карточка
Р. Гончаренко
47'
45'
+1
Желтая карточка
А. Демченко
30'
ГОЛ! 1:1!
Н. Гагнидзе
Желтая карточка
Г. Куция
19'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
И. Красники
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верес
23
Andrii Kozhukhar
ВР
5
Евгений Шевченко
ЛЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
3
Семен Вовченко
ЦЗ
77
Владислав Шарай
ЛВ
29
Валерий Кучеров
ОП
14
Игорь Харатин
ОП
27
Георгий Куция
ЦП
27
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
11
Виталий Дахновский
ПВ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Колос
31
Иван Пахолюк
ВР
3
Эдуард Козик
ЦЗ
16
Илир Красники
ЦЗ
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
7
Александр Демченко
ОП
99
Ариналдо Ррапай
ЦП
20
Ника Гагнидзе
ЦП
75
Максим Третьяков
ЦП
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
2
Штефан Влэдою
ЦФ
22
Николай Ковталюк
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Верес
73
Mykhailo Kulyk
ВР
47
Богдан Когут
ВР
35
Nazar Balaba
ЦЗ
35
Nazar Balaba
ЦЗ
39
Arseniy Dannikov
ЦЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
7
Руслан Степанюк
ОП
88
Rostyslav Baran
ЦП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
30
Vladyslav Petrov
ЦП
2
Максим Смиян
АП
Колос
91
Валентин Горох
ВР
81
Yegor Popravka
ЦЗ
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
88
Andrii Boiko
ЦЗ
8
Олег Криворучко
ЦП
55
Элиас Теллес
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
80
Oleksiy Bezruchuk
ЦП
47
Daniil Denysenko
ЦП
70
Roman Kuzyk
ЦП
90
Oleksiy Bezruchuk
ЦП
70
Roman Kuzyk
ЦП
9
Джованни Боливар
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
3-2-2-2-1
23
5
Шевченко
3
Вовченко
33
Гончаренко
29
Кучеров
14
Харатин
27
Куция
27
77
Шарай
11
Дахновский
89
Гайдучик
3-1-3-3
31
Пахолюк
3
Козик
16
Красники
4
Бондаренко
7
Демченко
99
Ррапай
20
Гагнидзе
75
Третьяков
22
Ковталюк
2
Влэдою
7
Алефиренко
11
Дахновский
17
Протасевич
17
Протасевич
11
Дахновский
89
Гайдучик
7
Степанюк
7
Степанюк
89
Гайдучик
27
8
Кльоц
8
Кльоц
27
77
Шарай
2
Смиян
2
Смиян
77
Шарай
22
Ковталюк
9
Боливар
9
Боливар
22
Ковталюк
Остались в запасе
Верес
Колос
73
Mykhailo Kulyk
ВР
47
Богдан Когут
ВР
35
Nazar Balaba
ЦЗ
35
Nazar Balaba
ЦЗ
39
Arseniy Dannikov
ЦЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
88
Rostyslav Baran
ЦП
30
Vladyslav Petrov
ЦП
Главный тренер
Сергей Лавриненко
91
Валентин Горох
ВР
81
Yegor Popravka
ЦЗ
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
88
Andrii Boiko
ЦЗ
8
Олег Криворучко
ЦП
55
Элиас Теллес
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
80
Oleksiy Bezruchuk
ЦП
47
Daniil Denysenko
ЦП
70
Roman Kuzyk
ЦП
90
Oleksiy Bezruchuk
ЦП
70
Roman Kuzyk
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Остались в запасе
73
Mykhailo Kulyk
ВР
47
Богдан Когут
ВР
35
Nazar Balaba
ЦЗ
35
Nazar Balaba
ЦЗ
39
Arseniy Dannikov
ЦЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
88
Rostyslav Baran
ЦП
30
Vladyslav Petrov
ЦП
Остались в запасе
91
Валентин Горох
ВР
81
Yegor Popravka
ЦЗ
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
88
Andrii Boiko
ЦЗ
8
Олег Криворучко
ЦП
55
Элиас Теллес
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
80
Oleksiy Bezruchuk
ЦП
47
Daniil Denysenko
ЦП
70
Roman Kuzyk
ЦП
90
Oleksiy Bezruchuk
ЦП
70
Roman Kuzyk
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Статистика матча Верес - Колос
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Верес
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Верес
- : -
07.12.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
2 : 0
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Верес
1 : 3
22.11.2026
Буковина
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Колос
Украина. Премьер-лига, 15 тур
ЛНЗ
- : -
05.12.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
1 : 0
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
Колос
Информация о матче
Главный судья:
Анастасия Романюк
(Ивано-Франковск)
Стадион:
Avanhard Stadium, Rivne
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