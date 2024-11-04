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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Оболонь - Верес
Оболонь - Верес: обзор матча 04 ноября 2024
Оболонь
04.11.2024, понедельник, 14:00
Украина. Премьер-лига, 12 тур
0 : 0
Завершен
Верес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оболонь - Верес
Желтая карточка
И. Мединский
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
Г. Куция
73'
Желтая карточка
В. Дахновский
72'
Замена
Д. Кльоц
️️️️
Я. Сикейра
Замена
В. Витенчук
️️️️
В. Курко
66'
Замена
К. Бычек
️️️️
О. Слободян
66'
65'
Замена
В. Дахновский
️️️️
В. Шарай
65'
Замена
D. Hodia Vasylovych
️️️️
Р. Степанюк
64'
Желтая карточка
В. Шарай
Замена
В. Близниченко
️️️️
М. Грисьо
32'
Желтая карточка
С. Суханов
6'
5'
Желтая карточка
Е. Шевченко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оболонь
1
Назарий Федоривский
ВР
95
Петр Стасюк
ЛЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
2
Данил Карась
ЦЗ
55
Сергей Суханов
ПЗ
5
Владислав Приймак
ОП
10
Олег Слободян
ЦП
17
Руслан Черненко
ЦП
25
Виталий Груша
АП
11
Максим Грисьо
ПВ
13
Игорь Мединский
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Верес
23
Andrii Kozhukhar
ВР
5
Евгений Шевченко
ЛЗ
3
Семен Вовченко
ЦЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
77
Владислав Шарай
ЛВ
7
Руслан Степанюк
ОП
29
Валерий Кучеров
ОП
8
Яго Сикейра
АП
27
Георгий Куция
ЦФ
99
Марко Мрвальевич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Оболонь
23
Александр Рыбка
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
16
Павел Лукьянчук
ЦЗ
37
Валерий Дубко
ЦЗ
14
Александр Чернов
ПЗ
7
Виктор Близниченко
ЛВ
77
Константин Бычек
ЛВ
4
Тарас Мороз
ОП
44
Вадим Витенчук
ОП
99
Denys Teslyuk
ЦФ
9
Ростислав Тарануха
ЦФ
Верес
1
Вадим Ющишин
ВР
47
Богдан Когут
ВР
44
Даниил Чечер
ЦЗ
57
Александр Мельник
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
88
Rostyslav Baran
ЦП
27
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
11
Виталий Дахновский
ПВ
90
Samuel Nongoh
ЦФ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Федоривский
95
Стасюк
5
Курко
2
Карась
55
Суханов
5
Приймак
10
Слободян
17
Черненко
25
Груша
11
Грисьо
13
Мединский
3-2-2-2
23
3
Вовченко
33
Гончаренко
5
Шевченко
7
Степанюк
29
Кучеров
8
Сикейра
77
Шарай
99
Мрвальевич
27
Куция
5
Курко
44
Витенчук
44
Витенчук
5
Курко
11
Грисьо
7
Близниченко
7
Близниченко
11
Грисьо
10
Слободян
77
Бычек
77
Бычек
10
Слободян
8
Сикейра
8
Кльоц
8
Кльоц
8
Сикейра
7
Степанюк
27
27
7
Степанюк
77
Шарай
11
Дахновский
11
Дахновский
77
Шарай
Кампос
90
90
Кампос
Остались в запасе
Оболонь
Верес
23
Александр Рыбка
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
16
Павел Лукьянчук
ЦЗ
37
Валерий Дубко
ЦЗ
14
Александр Чернов
ПЗ
4
Тарас Мороз
ОП
99
Denys Teslyuk
ЦФ
9
Ростислав Тарануха
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
1
Вадим Ющишин
ВР
47
Богдан Когут
ВР
44
Даниил Чечер
ЦЗ
57
Александр Мельник
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
88
Rostyslav Baran
ЦП
89
Николай Гайдучик
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Остались в запасе
23
Александр Рыбка
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
16
Павел Лукьянчук
ЦЗ
37
Валерий Дубко
ЦЗ
14
Александр Чернов
ПЗ
4
Тарас Мороз
ОП
99
Denys Teslyuk
ЦФ
9
Ростислав Тарануха
ЦФ
Остались в запасе
1
Вадим Ющишин
ВР
47
Богдан Когут
ВР
44
Даниил Чечер
ЦЗ
57
Александр Мельник
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
88
Rostyslav Baran
ЦП
89
Николай Гайдучик
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Оболонь - Верес
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Карпаты
- : -
05.12.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
0 : 0
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Оболонь
1 : 1
06.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Полесье
3 : 0
23.10.2026
Оболонь
Верес
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
2 : 0
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
2 : 0
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Верес
1 : 3
22.11.2026
Буковина
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Информация о матче
Главный судья:
Igor Pashal, Ukraine
Стадион:
Оболонь
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