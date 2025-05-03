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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Верес - Оболонь
Верес - Оболонь: обзор матча 03 мая 2025
Верес
03.05.2025, суббота, 18:00
Украина. Премьер-лига, 27 тур
0 : 2
Завершен
Оболонь
27'
Р. Тарануха
42'
О. Ильин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Верес - Оболонь
Желтая карточка
В. Кравейро
90'
+1
Желтая карточка
И. Харатин
88'
86'
Желтая карточка
В. Груша
80'
Замена
О. Слободян
️️️️
В. Витенчук
Замена
Е. Шевченко
️️️️
М. Смиян
80'
73'
Замена
Т. Мороз
️️️️
В. Курко
Замена
В. Кравейро
️️️️
Д. Кльоц
68'
Замена
Л. Кампос
️️️️
В. Шарай
62'
Замена
Н. Гайдучик
️️️️
Р. Степанюк
62'
58'
Замена
В. Груша
️️️️
Р. Черненко
58'
Замена
В. Близниченко
️️️️
Д. Устименко
58'
Замена
К. Бычек
️️️️
Р. Тарануха
52'
Желтая карточка
Р. Тарануха
Желтая карточка
В. Шарай
50'
50'
Желтая карточка
Д. Устименко
47'
Желтая карточка
В. Приймак
Замена
М. Протасевич
️️️️
D. Hodia Vasylovych
46'
42'
ГОЛ! 0:2!
О. Ильин
Красная карточка
Б. Когут
35'
Вторая желтая
Г. Куция
34'
27'
ГОЛ! 0:1!
Р. Тарануха
Пас отдал
Д. Устименко
Желтая карточка
D. Hodia Vasylovych
24'
Желтая карточка
Г. Куция
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верес
23
Andrii Kozhukhar
ВР
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
3
Семен Вовченко
ЦЗ
77
Владислав Шарай
ЛВ
14
Игорь Харатин
ОП
7
Руслан Степанюк
ОП
27
Георгий Куция
ЦП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
27
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
2
Максим Смиян
АП
11
Виталий Дахновский
ПВ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Оболонь
31
Denys Marchenko
ВР
95
Петр Стасюк
ЛЗ
2
Данил Карась
ЦЗ
37
Валерий Дубко
ЦЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
5
Владислав Приймак
ОП
44
Вадим Витенчук
ОП
17
Руслан Черненко
ЦП
97
Олег Ильин
ПВ
9
Ростислав Тарануха
ЦФ
9
Денис Устименко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Верес
47
Богдан Когут
ВР
73
Mykhailo Kulyk
ВР
5
Евгений Шевченко
ЛЗ
39
Arseniy Dannikov
ЦЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
29
Валерий Кучеров
ОП
88
Rostyslav Baran
ЦП
99
Луан Кампос
ПВ
21
Orest Lepskyi
ЦФ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
10
Венделл Кравейро
ЦФ
Оболонь
1
Назарий Федоривский
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
32
Andriy Lomnytskyi
ЦЗ
55
Сергей Суханов
ПЗ
7
Виктор Близниченко
ЛВ
77
Константин Бычек
ЛВ
4
Тарас Мороз
ОП
10
Олег Слободян
АП
25
Виталий Груша
АП
11
Максим Грисьо
ПВ
13
Игорь Мединский
ПВ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
2-2-3-3
23
33
Гончаренко
3
Вовченко
14
Харатин
7
Степанюк
27
Куция
8
Кльоц
27
77
Шарай
2
Смиян
11
Дахновский
4-2-1-1-2
31
2
Карась
37
Дубко
5
Курко
95
Стасюк
5
Приймак
44
Витенчук
17
Черненко
97
Ильин
9
Устименко
9
Тарануха
2
Смиян
5
Шевченко
5
Шевченко
2
Смиян
27
17
Протасевич
17
Протасевич
27
77
Шарай
99
Кампос
99
Кампос
77
Шарай
7
Степанюк
89
Гайдучик
89
Гайдучик
7
Степанюк
8
Кльоц
10
Кравейро
10
Кравейро
8
Кльоц
5
Курко
4
Мороз
4
Мороз
5
Курко
44
Витенчук
10
Слободян
10
Слободян
44
Витенчук
17
Черненко
25
Груша
25
Груша
17
Черненко
9
Устименко
7
Близниченко
7
Близниченко
9
Устименко
9
Тарануха
77
Бычек
77
Бычек
9
Тарануха
Остались в запасе
Верес
Оболонь
47
Богдан Когут
ВР
73
Mykhailo Kulyk
ВР
39
Arseniy Dannikov
ЦЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
29
Валерий Кучеров
ОП
88
Rostyslav Baran
ЦП
21
Orest Lepskyi
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
1
Назарий Федоривский
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
32
Andriy Lomnytskyi
ЦЗ
55
Сергей Суханов
ПЗ
11
Максим Грисьо
ПВ
13
Игорь Мединский
ПВ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Остались в запасе
47
Богдан Когут
ВР
73
Mykhailo Kulyk
ВР
39
Arseniy Dannikov
ЦЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
29
Валерий Кучеров
ОП
88
Rostyslav Baran
ЦП
21
Orest Lepskyi
ЦФ
Остались в запасе
1
Назарий Федоривский
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
32
Andriy Lomnytskyi
ЦЗ
55
Сергей Суханов
ПЗ
11
Максим Грисьо
ПВ
13
Игорь Мединский
ПВ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Главный тренер
Валерий Иващенко
Статистика матча Верес - Оболонь
5
2
4
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Верес
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Верес
- : -
07.12.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
2 : 0
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Верес
1 : 3
22.11.2026
Буковина
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Карпаты
- : -
05.12.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
0 : 0
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Оболонь
1 : 1
06.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Полесье
3 : 0
23.10.2026
Оболонь
Информация о матче
Главный судья:
Дмитро Кубряк
(Одесса)
Стадион:
Avanhard Stadium, Rivne
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