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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Верес - Левый берег
Верес - Левый берег: обзор матча 01 сентября 2024
Верес
01.09.2024, воскресенье, 13:00
Украина. Премьер-лига, 5 тур
1 : 3
Завершен
Левый берег
15'
Р. Степанюк
67'
T. Halas
81'
T. Halas
87'
Р. Дедух (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Верес - Левый берег
90'
+3
Желтая карточка
D. Semenov
90'
Замена
С. Косовский
️️️️
O. Synytsia
87'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Р. Дедух
Замена
М. Смиян
️️️️
В. Дахновский
82'
81'
ГОЛ! 1:2!
T. Halas
Пас отдал
К. Приходько
Замена
В. Кучеров
️️️️
Я. Сикейра
75'
Желтая карточка
Я. Сикейра
70'
67'
ГОЛ! 1:1!
T. Halas
65'
Замена
К. Приходько
️️️️
Е. Банада
65'
Замена
T. Halas
️️️️
A. Spivakov
65'
Замена
V. Voytsekhovskiy
️️️️
M. Kohut
Желтая карточка
В. Шарай
54'
Замена
Д. Кльоц
️️️️
Г. Куция
46'
Желтая карточка
Г. Куция
44'
Пенальти не реализован!
Н. Гайдучик
34'
ГОЛ! 1:0!
Р. Степанюк
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верес
23
Andrii Kozhukhar
ВР
5
Евгений Шевченко
ЛЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
3
Семен Вовченко
ЦЗ
71
Василь Гакман
ПЗ
77
Владислав Шарай
ЛВ
7
Руслан Степанюк
ОП
8
Яго Сикейра
АП
11
Виталий Дахновский
ПВ
27
Георгий Куция
ЦФ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Левый берег
1
Maksym Mekhaniv
ВР
13
Владислав Шаповал
ЛЗ
2
Олег Соколов
ЦЗ
50
Dmytro Semenov
ЦЗ
3
Oleksandr Dudarenko
ЦЗ
96
Oleg Synytsia
ЦП
18
Руслан Дедух
ЦП
14
Andriy Spivakov
ЦП
44
Евгений Банада
ЦП
19
Mykola Kohut
ЦП
38
Danyil Sukhoruchko
ЦФ
Главный тренер
Виталий Первак
Верес
1
Вадим Ющишин
ВР
47
Богдан Когут
ВР
57
Александр Мельник
ЦЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
29
Валерий Кучеров
ОП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
88
Rostyslav Baran
ЦП
2
Максим Смиян
АП
99
Марко Мрвальевич
ЦФ
99
Луан Кампос
ЦФ
Левый берег
12
Dmytro Fastov
ВР
23
Vadym Stashkiv
ВР
97
Андрей Якимов
ОП
25
Сергей Косовский
ОП
29
Ким Приходько
ОП
11
Vladislav Voytsekhovskiy
ЦП
27
Ernest Astakhov
ЦФ
26
Taras Halas
ЦФ
45
Ruslan Nepeypiev
ЦФ
10
Oleksiy Lytovchenko
ЦФ
4-1-3-2
23
5
Шевченко
33
Гончаренко
3
Вовченко
71
Гакман
7
Степанюк
77
Шарай
8
Сикейра
11
Дахновский
89
Гайдучик
27
Куция
4-5-1
1
2
Соколов
50
3
13
Шаповал
96
14
44
Банада
19
18
Дедух
38
8
Сикейра
29
Кучеров
29
Кучеров
8
Сикейра
27
Куция
8
Кльоц
8
Кльоц
27
Куция
11
Дахновский
2
Смиян
2
Смиян
11
Дахновский
96
25
Косовский
25
Косовский
96
44
Банада
29
Приходько
29
Приходько
44
Банада
19
11
11
19
14
26
26
14
10
10
Остались в запасе
Верес
Левый берег
1
Вадим Ющишин
ВР
47
Богдан Когут
ВР
57
Александр Мельник
ЦЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
88
Rostyslav Baran
ЦП
99
Марко Мрвальевич
ЦФ
99
Луан Кампос
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
12
Dmytro Fastov
ВР
23
Vadym Stashkiv
ВР
97
Андрей Якимов
ОП
27
Ernest Astakhov
ЦФ
45
Ruslan Nepeypiev
ЦФ
Главный тренер
Виталий Первак
Остались в запасе
1
Вадим Ющишин
ВР
47
Богдан Когут
ВР
57
Александр Мельник
ЦЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
88
Rostyslav Baran
ЦП
99
Марко Мрвальевич
ЦФ
99
Луан Кампос
ЦФ
Остались в запасе
12
Dmytro Fastov
ВР
23
Vadym Stashkiv
ВР
97
Андрей Якимов
ОП
27
Ernest Astakhov
ЦФ
45
Ruslan Nepeypiev
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Главный тренер
Виталий Первак
Статистика матча Верес - Левый берег
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Верес
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
- : -
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Верес
1 : 3
22.11.2026
Буковина
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Оболонь
2 : 0
16.10.2026
Верес
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Динамо К
- : -
02.12.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
1 : 0
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Оболонь
1 : 1
06.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Левый берег
0 : 0
24.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Харьков
2 : 1
19.10.2026
Левый берег
Информация о матче
Главный судья:
Mihailo Raida, Ukraine
Стадион:
Avanhard Stadium, Rivne
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