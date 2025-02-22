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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Кривбасс - Верес
Кривбасс - Верес: обзор матча 22 февраля 2025
Кривбасс
22.02.2025, суббота, 14:00
Украина. Премьер-лига, 18 тур
0 : 3
Завершен
Верес
27'
В. Шарай
40'
Н. Гайдучик
72'
И. Харатин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кривбасс - Верес
87'
Замена
М. Смиян
️️️️
В. Дахновский
80'
Замена
Д. Кльоц
️️️️
В. Шарай
72'
ГОЛ! 0:3!
И. Харатин
70'
Желтая карточка
Г. Куция
62'
Замена
Л. Кампос
️️️️
D. Hodia Vasylovych
Желтая карточка
Д. Кузик
61'
Замена
М. Задерака
️️️️
Бандейра
56'
Желтая карточка
Бандейра
52'
51'
Желтая карточка
В. Кучеров
Желтая карточка
Х. Илич
45'
40'
ГОЛ! 0:2!
Н. Гайдучик
Пас отдал
В. Кучеров
27'
ГОЛ! 0:1!
В. Шарай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кривбасс
30
Владимир Маханьков
ВР
17
Денис Кузик
ЛЗ
25
Иван Дибанго
ЛЗ
3
Александр Романчук
ЦЗ
25
Бандейра
ПЗ
7
Артур Микитишин
ЛВ
8
Ярослав Шевченко
ЦП
23
Хрвое Илич
АП
8
Маттео Аморосо
АП
77
Андрей Понедельник
ПВ
7
Даниэль Соса
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Верес
23
Andrii Kozhukhar
ВР
5
Евгений Шевченко
ЛЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
3
Семен Вовченко
ЦЗ
77
Владислав Шарай
ЛВ
29
Валерий Кучеров
ОП
14
Игорь Харатин
ОП
27
Георгий Куция
ЦП
27
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
11
Виталий Дахновский
ПВ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Кривбасс
30
Андрей Клищук
ВР
1
Богдан Хома
ВР
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
6
Бакари Конате
ЦЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
21
Александр Каменский
ЦП
20
Максим Задерака
ПВ
77
Глейкер Мендоза
ЦФ
7
Олег Кожушко
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
Верес
73
Mykhailo Kulyk
ВР
47
Богдан Когут
ВР
44
Даниил Чечер
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
88
Rostyslav Baran
ЦП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
2
Максим Смиян
АП
99
Луан Кампос
ПВ
4-1-3-2
30
Маханьков
25
Дибанго
17
Кузик
3
Романчук
25
Бандейра
8
Шевченко
7
Микитишин
8
Аморосо
77
Понедельник
7
Соса
23
Илич
3-2-2-2-1
23
33
Гончаренко
3
Вовченко
5
Шевченко
29
Кучеров
14
Харатин
27
Куция
27
11
Дахновский
77
Шарай
89
Гайдучик
25
Бандейра
20
Задерака
20
Задерака
25
Бандейра
77
Шарай
8
Кльоц
8
Кльоц
77
Шарай
11
Дахновский
2
Смиян
2
Смиян
11
Дахновский
27
99
Кампос
99
Кампос
27
Остались в запасе
Кривбасс
Верес
30
Андрей Клищук
ВР
1
Богдан Хома
ВР
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
6
Бакари Конате
ЦЗ
21
Александр Каменский
ЦП
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
77
Глейкер Мендоза
ЦФ
7
Олег Кожушко
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
73
Mykhailo Kulyk
ВР
47
Богдан Когут
ВР
44
Даниил Чечер
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
88
Rostyslav Baran
ЦП
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Остались в запасе
30
Андрей Клищук
ВР
1
Богдан Хома
ВР
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
6
Бакари Конате
ЦЗ
21
Александр Каменский
ЦП
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
77
Глейкер Мендоза
ЦФ
7
Олег Кожушко
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
Остались в запасе
73
Mykhailo Kulyk
ВР
47
Богдан Когут
ВР
44
Даниил Чечер
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
88
Rostyslav Baran
ЦП
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Кривбасс - Верес
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Шахтер
- : -
04.12.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
2 : 0
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
0 : 2
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Верес
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Верес
- : -
07.12.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
2 : 0
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Верес
1 : 3
22.11.2026
Буковина
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Копиевский
(Кропивницкий)
Стадион:
Металлург
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