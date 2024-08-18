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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Верес - Кривбасс
Верес - Кривбасс: обзор матча 18 августа 2024
Верес
18.08.2024, воскресенье, 15:30
Украина. Премьер-лига, 3 тур
0 : 2
Завершен
Кривбасс
81'
Т. Стецков (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Верес - Кривбасс
87'
Замена
Бандейра
️️️️
Ю. Вакулко
81'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Т. Стецков
Замена
Д. Кльоц
️️️️
В. Кучеров
75'
Замена
Г. Куция
️️️️
В. Дахновский
62'
Замена
В. Гакман
️️️️
М. Протасевич
62'
56'
Замена
А. Драмбаев
️️️️
И. Дибанго
51'
Красная карточка
А. Романчук
46'
Замена
Д. Хомченовский
️️️️
М. Лунев
Желтая карточка
Р. Гончаренко
44'
Вторая желтая
М. Смиян
28'
24'
Желтая карточка
М. Лунев
Желтая карточка
М. Смиян
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верес
23
Andrii Kozhukhar
ВР
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
3
Семен Вовченко
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
77
Владислав Шарай
ЛВ
29
Валерий Кучеров
ОП
7
Руслан Степанюк
ОП
2
Максим Смиян
АП
8
Яго Сикейра
АП
11
Виталий Дахновский
ПВ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Кривбасс
30
Андрей Клищук
ВР
55
Тимур Стецков
ЛЗ
25
Иван Дибанго
ЛЗ
17
Денис Кузик
ЛЗ
3
Александр Романчук
ЦЗ
8
Джихад Бизимана
ОП
11
Юрий Вакулко
ЦП
77
Андрей Понедельник
ПВ
80
Принс Квабена Аду
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
7
Даниэль Соса
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Верес
47
Богдан Когут
ВР
1
Вадим Ющишин
ВР
57
Александр Мельник
ЦЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
71
Василь Гакман
ПЗ
20
Денис Свитюха
ЛВ
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
99
Марко Мрвальевич
ЦФ
27
Георгий Куция
ЦФ
99
Луан Кампос
ЦФ
Кривбасс
30
Владимир Маханьков
ВР
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
6
Бакари Конате
ЦЗ
25
Бандейра
ЦЗ
7
Артур Микитишин
ЛВ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
9
Егор Твердохлеб
АП
20
Максим Задерака
ПВ
7
Олег Кожушко
ЦФ
4
Oche Ochowechi
ЦФ
97
Жан-Морель По
ЦФ
3-2-3-2
23
33
Гончаренко
3
Вовченко
17
Протасевич
29
Кучеров
7
Степанюк
77
Шарай
8
Сикейра
11
Дахновский
89
Гайдучик
2
Смиян
4-1-1-1-3
30
Клищук
55
Стецков
25
Дибанго
3
Романчук
17
Кузик
8
Бизимана
11
Вакулко
77
Понедельник
7
Соса
14
Лунев
80
Аду
17
Протасевич
71
Гакман
71
Гакман
17
Протасевич
29
Кучеров
8
Кльоц
8
Кльоц
29
Кучеров
11
Дахновский
27
Куция
27
Куция
11
Дахновский
25
Дибанго
14
Драмбаев
14
Драмбаев
25
Дибанго
11
Вакулко
25
Бандейра
25
Бандейра
11
Вакулко
14
Лунев
10
Хомченовский
10
Хомченовский
14
Лунев
Остались в запасе
Верес
Кривбасс
47
Богдан Когут
ВР
1
Вадим Ющишин
ВР
57
Александр Мельник
ЦЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
20
Денис Свитюха
ЛВ
99
Марко Мрвальевич
ЦФ
99
Луан Кампос
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
30
Владимир Маханьков
ВР
6
Бакари Конате
ЦЗ
9
Егор Твердохлеб
АП
7
Артур Микитишин
ЛВ
20
Максим Задерака
ПВ
7
Олег Кожушко
ЦФ
4
Oche Ochowechi
ЦФ
97
Жан-Морель По
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
47
Богдан Когут
ВР
1
Вадим Ющишин
ВР
57
Александр Мельник
ЦЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
20
Денис Свитюха
ЛВ
99
Марко Мрвальевич
ЦФ
99
Луан Кампос
ЦФ
Остались в запасе
30
Владимир Маханьков
ВР
6
Бакари Конате
ЦЗ
9
Егор Твердохлеб
АП
7
Артур Микитишин
ЛВ
20
Максим Задерака
ПВ
7
Олег Кожушко
ЦФ
4
Oche Ochowechi
ЦФ
97
Жан-Морель По
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Верес - Кривбасс
2
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Верес
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
- : -
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Верес
1 : 3
22.11.2026
Буковина
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Оболонь
2 : 0
16.10.2026
Верес
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
- : -
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
0 : 2
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Информация о матче
Главный судья:
Николай Балакин
(Киев)
Стадион:
Avanhard Stadium, Rivne
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