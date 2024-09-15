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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Полесье - Верес
Полесье - Верес: обзор матча 15 сентября 2024
Полесье
15.09.2024, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-лига, 6 тур
2 : 1
Завершен
Верес
58'
А. Назаренко (П)
6'
Н. Гайдучик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Полесье - Верес
Желтая карточка
Р. Бабенко
90'
86'
Замена
Д. Кльоц
️️️️
Г. Куция
Замена
Д. Шастал
️️️️
А. Назаренко
84'
80'
Замена
М. Смиян
️️️️
Е. Шевченко
78'
Замена
В. Дахновский
️️️️
В. Шарай
78'
Замена
Е. Морозко
️️️️
М. Протасевич
78'
Замена
В. Кучеров
️️️️
Я. Сикейра
Замена
М. Мельниченко
️️️️
Т. Коста
76'
63'
Желтая карточка
С. Вовченко
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Назаренко
58'
Замена
М. Матич
️️️️
С. Чоботенко
46'
6'
ГОЛ! 0:1!
Н. Гайдучик
Пас отдал
В. Шарай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Полесье
23
Евгений Волынец
ВР
29
Артем Смоляков
ЛЗ
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
34
João Vialle
ЦЗ
55
Борис Крушинский
ЦЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
6
Таллес Коста
ЦП
8
Руслан Бабенко
ЦП
7
Александр Назаренко
ПВ
9
Луифер Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Верес
23
Andrii Kozhukhar
ВР
5
Евгений Шевченко
ЛЗ
3
Семен Вовченко
ЦЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
77
Владислав Шарай
ЛВ
7
Руслан Степанюк
ОП
8
Яго Сикейра
АП
99
Луан Кампос
ЦФ
27
Георгий Куция
ЦФ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Полесье
33
Artem Pospelov
ВР
1
Олег Кудрик
ВР
4
Матей Матич
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
60
Максим Мельниченко
ОП
6
Borel Tomandzoto
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
2
Бени Макуана
ЦФ
9
Адмир Бристрич
ЦФ
90
Cauã Paixão
ЦФ
Верес
1
Вадим Ющишин
ВР
47
Богдан Когут
ВР
44
Даниил Чечер
ЦЗ
71
Василь Гакман
ПЗ
17
Евгений Морозко
ЛВ
29
Валерий Кучеров
ОП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
88
Rostyslav Baran
ЦП
27
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
2
Максим Смиян
АП
11
Виталий Дахновский
ПВ
99
Марко Мрвальевич
ЦФ
3-2-2-2-1
23
Волынец
44
Чоботенко
34
55
Крушинский
15
Михайличенко
29
Смоляков
6
Коста
8
Бабенко
11
Гуцуляк
7
Назаренко
9
Эрнандес
4-1-2-3
23
17
Протасевич
3
Вовченко
33
Гончаренко
5
Шевченко
7
Степанюк
8
Сикейра
77
Шарай
89
Гайдучик
27
Куция
99
Кампос
44
Чоботенко
4
Матич
4
Матич
44
Чоботенко
6
Коста
60
Мельниченко
60
Мельниченко
6
Коста
7
Назаренко
7
Шастал
7
Шастал
7
Назаренко
8
Сикейра
29
Кучеров
29
Кучеров
8
Сикейра
27
Куция
8
Кльоц
8
Кльоц
27
Куция
5
Шевченко
2
Смиян
2
Смиян
5
Шевченко
17
Протасевич
17
Морозко
17
Морозко
17
Протасевич
77
Шарай
11
Дахновский
11
Дахновский
77
Шарай
Остались в запасе
Полесье
Верес
33
Artem Pospelov
ВР
1
Олег Кудрик
ВР
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
6
Borel Tomandzoto
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
2
Бени Макуана
ЦФ
9
Адмир Бристрич
ЦФ
90
Cauã Paixão
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
1
Вадим Ющишин
ВР
47
Богдан Когут
ВР
44
Даниил Чечер
ЦЗ
71
Василь Гакман
ПЗ
88
Rostyslav Baran
ЦП
27
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
99
Марко Мрвальевич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Остались в запасе
33
Artem Pospelov
ВР
1
Олег Кудрик
ВР
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
6
Borel Tomandzoto
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
2
Бени Макуана
ЦФ
9
Адмир Бристрич
ЦФ
90
Cauã Paixão
ЦФ
Остались в запасе
1
Вадим Ющишин
ВР
47
Богдан Когут
ВР
44
Даниил Чечер
ЦЗ
71
Василь Гакман
ПЗ
88
Rostyslav Baran
ЦП
27
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
99
Марко Мрвальевич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Полесье - Верес
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Полесье
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Карпаты
- : -
29.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 13 тур
ЛНЗ
1 : 1
23.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Полесье
3 : 0
23.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Буковина
2 : 2
11.10.2026
Полесье
Верес
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
- : -
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Верес
1 : 3
22.11.2026
Буковина
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Оболонь
2 : 0
16.10.2026
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Копиевский
(Кропивницкий)
Стадион:
Центральный
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