Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Верес - Рух
Верес - Рух: обзор матча 10 ноября 2024
Верес
10.11.2024, воскресенье, 14:00
Украина. Премьер-лига, 13 тур
2 : 0
Завершен
Рух
6'
В. Дахновский
22'
Л. Кампос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Верес - Рух
Замена
В. Кучеров
️️️️
Я. Сикейра
81'
Замена
D. Hodia Vasylovych
️️️️
В. Дахновский
75'
68'
Замена
О. Притула
️️️️
Д. Пидгурский
68'
Замена
В. Рунич
️️️️
И. Квасница
62'
Желтая карточка
О. Федор
61'
Замена
К. Криспим
️️️️
Я. Карабин
61'
Замена
И. Краснопир
️️️️
Ю. Климчук
45'
Желтая карточка
Б. Слюбик
ГОЛ! 2:0!
Л. Кампос
Пас отдал
В. Дахновский
22'
Желтая карточка
Я. Сикейра
12'
ГОЛ! 1:0!
В. Дахновский
Пас отдал
Я. Сикейра
6'
2'
Желтая карточка
И. Квасница
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верес
23
Andrii Kozhukhar
ВР
5
Евгений Шевченко
ЛЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
3
Семен Вовченко
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
7
Руслан Степанюк
ОП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
8
Яго Сикейра
АП
11
Виталий Дахновский
ПВ
99
Луан Кампос
ЦФ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Рух
1
Дмитрий Ледвий
ВР
92
Богдан Слюбик
ЦЗ
44
Виталий Холод
ЦЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
70
Юрий Климчук
ЛВ
5
Алексей Сыч
ОП
6
Денис Пидгурский
ОП
19
Евгений Пастух
ЦП
27
Олег Федор
ЦП
19
Ярослав Карабин
ЦП
11
Илья Квасница
ПВ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Верес
47
Богдан Когут
ВР
1
Вадим Ющишин
ВР
57
Александр Мельник
ЦЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
39
Arseniy Dannikov
ЦЗ
29
Валерий Кучеров
ОП
88
Rostyslav Baran
ЦП
27
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
30
Vladyslav Petrov
ЦП
99
Марко Мрвальевич
ЦФ
90
Samuel Nongoh
ЦФ
Рух
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
11
Василь Рунич
ЛВ
67
Milan Mykhalchuk
ЦП
10
Остап Притула
АП
38
Ange-Freddy Plumain
ЦФ
95
Игорь Краснопир
ЦФ
7
Клайвер Криспим
ЦФ
4-1-1-2-2
23
5
Шевченко
33
Гончаренко
3
Вовченко
17
Протасевич
7
Степанюк
8
Кльоц
8
Сикейра
11
Дахновский
89
Гайдучик
99
Кампос
3-2-3-2
1
Ледвий
93
Роман
44
Холод
92
Слюбик
5
Сыч
6
Пидгурский
19
Пастух
27
Федор
19
Карабин
11
Квасница
70
Климчук
8
Сикейра
29
Кучеров
29
Кучеров
8
Сикейра
11
Дахновский
27
27
11
Дахновский
6
Пидгурский
10
Притула
10
Притула
6
Пидгурский
11
Квасница
11
Рунич
11
Рунич
11
Квасница
70
Климчук
95
Краснопир
95
Краснопир
70
Климчук
19
Карабин
7
Криспим
7
Криспим
19
Карабин
Остались в запасе
Верес
Рух
47
Богдан Когут
ВР
1
Вадим Ющишин
ВР
57
Александр Мельник
ЦЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
39
Arseniy Dannikov
ЦЗ
88
Rostyslav Baran
ЦП
30
Vladyslav Petrov
ЦП
99
Марко Мрвальевич
ЦФ
90
Samuel Nongoh
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
67
Milan Mykhalchuk
ЦП
38
Ange-Freddy Plumain
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Остались в запасе
47
Богдан Когут
ВР
1
Вадим Ющишин
ВР
57
Александр Мельник
ЦЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
39
Arseniy Dannikov
ЦЗ
88
Rostyslav Baran
ЦП
30
Vladyslav Petrov
ЦП
99
Марко Мрвальевич
ЦФ
90
Samuel Nongoh
ЦФ
Остались в запасе
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
67
Milan Mykhalchuk
ЦП
38
Ange-Freddy Plumain
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Главный тренер
Виталий Пономарев
Статистика матча Верес - Рух
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Верес
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
2 : 0
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
2 : 0
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Верес
1 : 3
22.11.2026
Буковина
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Рух
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
24.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
1 : 2
04.05.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Александр Омельченко
(Славянск)
Стадион:
Avanhard Stadium, Rivne
Новости команд
Все
Верес
Рух
«Кривбасс» – «Верес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
12:56
УПЛ: шансы «Кривбасса» и «Вереса» на победу в матче 14-го тура
Вчера, 10:33
«Верес» – «Буковина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
УПЛ: шансы «Вереса» и «Буковины» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Полесья» и «Вереса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
«Кривбасс» – «Верес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
12:56
УПЛ: шансы «Кривбасса» и «Вереса» на победу в матче 14-го тура
Вчера, 10:33
«Верес» – «Буковина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
УПЛ: шансы «Вереса» и «Буковины» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Полесья» и «Вереса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
«Полесье» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2026
24 мая
«Полесье» – «Рух»: прогноз и ставки на матч 24 мая 2026 с коэффициентом 2.70
23 мая
«Рух» – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Рух» – «Александрия»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 3.05
16 мая
«Кудровка» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 мая 2026
13 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+