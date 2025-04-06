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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Верес
Шахтер - Верес: обзор матча 06 апреля 2025
Шахтер
06.04.2025, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-лига, 23 тур
3 : 0
Завершен
Верес
59'
Кевин
87'
Г. Судаков
90'
Л. Траоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шахтер - Верес
Замена
А. Глущенко
️️️️
Г. Судаков
90'
+3
ГОЛ! 3:0!
Л. Траоре
90'
89'
Замена
В. Кравейро
️️️️
Е. Шевченко
ГОЛ! 2:0!
Г. Судаков
87'
Замена
Е. Назарина
️️️️
А. Бондаренко
80'
Замена
Л. Траоре
️️️️
Кевин
80'
77'
Желтая карточка
Р. Гончаренко
71'
Замена
D. Hodia Vasylovych
️️️️
В. Дахновский
70'
Замена
В. Кучеров
️️️️
И. Харатин
Замена
Эгиналдо
️️️️
К. Элиас
64'
ГОЛ! 1:0!
Кевин
59'
53'
Желтая карточка
Д. Кльоц
Замена
Педриньо
️️️️
Алиссон
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
11
Кевин
ЛВ
6
Марлон Гомес
ЦП
10
Георгий Судаков
АП
19
Артем Бондаренко
АП
30
Алиссон
ЦФ
9
Кауа Элиас
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Верес
23
Andrii Kozhukhar
ВР
5
Евгений Шевченко
ЛЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
3
Семен Вовченко
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
14
Игорь Харатин
ОП
7
Руслан Степанюк
ОП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
99
Луан Кампос
ПВ
11
Виталий Дахновский
ПВ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Шахтер
23
Кирилл Фесюн
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
11
Невертон
ЛВ
7
Эгиналдо
ЛВ
29
Егор Назарина
ЦП
10
Педриньо
ЦП
14
Антон Глущенко
АП
9
Марьян Швед
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Верес
47
Богдан Когут
ВР
44
Даниил Чечер
ЦЗ
35
Nazar Balaba
ЦЗ
29
Валерий Кучеров
ОП
27
Георгий Куция
ЦП
88
Rostyslav Baran
ЦП
27
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
55
Anton Vydrych
ЦП
2
Максим Смиян
АП
21
Orest Lepskyi
ЦФ
10
Венделл Кравейро
ЦФ
4-1-3-2
31
Ризнык
16
Азарови
18
Грам
22
Матвиенко
17
Тобиас
6
Гомес
11
Кевин
19
Бондаренко
10
Судаков
9
Элиас
30
Алиссон
4-2-1-2-1
23
17
Протасевич
33
Гончаренко
3
Вовченко
5
Шевченко
14
Харатин
7
Степанюк
8
Кльоц
11
Дахновский
99
Кампос
89
Гайдучик
10
Судаков
14
Глущенко
14
Глущенко
10
Судаков
19
Бондаренко
29
Назарина
29
Назарина
19
Бондаренко
30
Алиссон
10
Педриньо
10
Педриньо
30
Алиссон
9
Элиас
7
Эгиналдо
7
Эгиналдо
9
Элиас
11
Кевин
2
Траоре
2
Траоре
11
Кевин
14
Харатин
29
Кучеров
29
Кучеров
14
Харатин
11
Дахновский
27
27
11
Дахновский
5
Шевченко
10
Кравейро
10
Кравейро
5
Шевченко
Остались в запасе
Шахтер
Верес
23
Кирилл Фесюн
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
11
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
Главный тренер
Марино Пушич
47
Богдан Когут
ВР
44
Даниил Чечер
ЦЗ
35
Nazar Balaba
ЦЗ
27
Георгий Куция
ЦП
88
Rostyslav Baran
ЦП
55
Anton Vydrych
ЦП
2
Максим Смиян
АП
21
Orest Lepskyi
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Остались в запасе
23
Кирилл Фесюн
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
11
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
Остались в запасе
47
Богдан Когут
ВР
44
Даниил Чечер
ЦЗ
35
Nazar Balaba
ЦЗ
27
Георгий Куция
ЦП
88
Rostyslav Baran
ЦП
55
Anton Vydrych
ЦП
2
Максим Смиян
АП
21
Orest Lepskyi
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Шахтер - Верес
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Шахтер
- : -
30.11.2026
Буковина
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Верес
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Верес
- : -
07.12.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
2 : 0
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Верес
1 : 3
22.11.2026
Буковина
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Информация о матче
Главный судья:
Денис Шурман
(Киевская обл.)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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