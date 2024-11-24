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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Верес - Александрия
Верес - Александрия: обзор матча 24 ноября 2024
Верес
24.11.2024, воскресенье, 16:30
Украина. Премьер-лига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Александрия
27'
Н. Гайдучик (П)
78'
Ж. Альвина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Верес - Александрия
89'
Желтая карточка
И. Калюжный
Замена
S. Nongoh
️️️️
Р. Степанюк
84'
Замена
D. Hodia Vasylovych
️️️️
Л. Кампос
84'
Желтая карточка
М. Протасевич
83'
Желтая карточка
Р. Степанюк
80'
79'
Замена
А. Кулаков
️️️️
А. Филиппов
79'
Замена
Р. Плакса
️️️️
А. Беляев
78'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Альвина
Желтая карточка
Е. Шевченко
77'
Замена
М. Протасевич
️️️️
Г. Куция
75'
69'
Замена
Д. Скорко
️️️️
Н. Кравченко
Желтая карточка
В. Шарай
65'
Замена
В. Шарай
️️️️
В. Дахновский
64'
Желтая карточка
С. Вовченко
61'
46'
Замена
Жеовани
️️️️
Д. Мишнев
46'
Замена
К. Ковалец
️️️️
А. Козак
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Н. Гайдучик
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верес
23
Andrii Kozhukhar
ВР
5
Евгений Шевченко
ЛЗ
3
Семен Вовченко
ЦЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
7
Руслан Степанюк
ОП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
8
Яго Сикейра
АП
11
Виталий Дахновский
ПВ
99
Луан Кампос
ЦФ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
27
Георгий Куция
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Александрия
1
Георгий Ермаков
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
44
Мигель Кампуш
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
21
Александр Беляев
ЦП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
5
Иван Калюжный
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
59
Артем Козак
ПВ
55
Жуан Альвина
ПВ
9
Александр Филиппов
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Верес
1
Вадим Ющишин
ВР
47
Богдан Когут
ВР
57
Александр Мельник
ЦЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
77
Владислав Шарай
ЛВ
27
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
30
Vladyslav Petrov
ЦП
88
Rostyslav Baran
ЦП
99
Марко Мрвальевич
ЦФ
21
Orest Lepskyi
ЦФ
90
Samuel Nongoh
ЦФ
Александрия
77
Makarenko Nazar
ВР
30
Никита Шевченко
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
23
Юрий Копина
ОП
27
Даниил Ващенко
ЦП
8
Денис Костышин
АП
10
Родион Плакса
АП
50
Денис Шостак
АП
6
Кирилл Ковалец
АП
5
Жеовани
ПВ
10
Андрей Кулаков
ЦФ
3-1-1-2-3
23
5
Шевченко
33
Гончаренко
3
Вовченко
7
Степанюк
8
Кльоц
8
Сикейра
11
Дахновский
27
Куция
89
Гайдучик
99
Кампос
3-4-2-1
1
Ермаков
4
Кравченко
44
Кампуш
24
Мартынюк
15
Мишнев
5
Калюжный
31
Шабанов
21
Беляев
55
Альвина
59
Козак
9
Филиппов
27
Куция
17
Протасевич
17
Протасевич
27
Куция
99
Кампос
27
27
99
Кампос
11
Дахновский
77
Шарай
77
Шарай
11
Дахновский
7
Степанюк
90
90
7
Степанюк
4
Кравченко
22
Скорко
22
Скорко
4
Кравченко
21
Беляев
10
Плакса
10
Плакса
21
Беляев
59
Козак
6
Ковалец
6
Ковалец
59
Козак
15
Мишнев
5
Жеовани
5
Жеовани
15
Мишнев
9
Филиппов
10
Кулаков
10
Кулаков
9
Филиппов
Остались в запасе
Верес
Александрия
1
Вадим Ющишин
ВР
47
Богдан Когут
ВР
57
Александр Мельник
ЦЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
30
Vladyslav Petrov
ЦП
88
Rostyslav Baran
ЦП
99
Марко Мрвальевич
ЦФ
21
Orest Lepskyi
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
77
Makarenko Nazar
ВР
30
Никита Шевченко
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
23
Юрий Копина
ОП
27
Даниил Ващенко
ЦП
8
Денис Костышин
АП
50
Денис Шостак
АП
Главный тренер
Руслан Ротань
Остались в запасе
1
Вадим Ющишин
ВР
47
Богдан Когут
ВР
57
Александр Мельник
ЦЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
30
Vladyslav Petrov
ЦП
88
Rostyslav Baran
ЦП
99
Марко Мрвальевич
ЦФ
21
Orest Lepskyi
ЦФ
Остались в запасе
77
Makarenko Nazar
ВР
30
Никита Шевченко
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
23
Юрий Копина
ОП
27
Даниил Ващенко
ЦП
8
Денис Костышин
АП
50
Денис Шостак
АП
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Главный тренер
Руслан Ротань
Статистика матча Верес - Александрия
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Верес
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
2 : 0
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
2 : 0
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Верес
1 : 3
22.11.2026
Буковина
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Andrey Kovalenko, Ukraine
Стадион:
Avanhard Stadium, Rivne
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