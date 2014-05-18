Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Эмануэле Калайо
Статистика
Эмануэле Калайо - статистика
Завершил карьеру
8 января 1982 (44)
#16 | Нападающий
179 см | 74 кг
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Лига Европы 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Серия А 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дженоа
22
3
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Дженоа
1 : 0
18.05.2014
Рома
1' - 79'
Италия. Серия А, 37 тур
Сассуоло
4 : 2
11.05.2014
Дженоа
1' - 79'
40'
Италия. Серия А, 33 тур
Торино
2 : 1
13.04.2014
Дженоа
1' - 90'
48'
Италия. Серия А, 32 тур
Дженоа
1 : 2
07.04.2014
Милан
82' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Верона
3 : 0
30.03.2014
Дженоа
54' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Дженоа
2 : 0
26.03.2014
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Парма
1 : 1
23.03.2014
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Дженоа
0 : 1
16.03.2014
Ювентус
63' - 90'
71'
Италия. Серия А, 27 тур
Кьево
2 : 1
09.03.2014
Дженоа
66' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Дженоа
2 : 0
02.03.2014
Катания
83' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Наполи
1 : 1
24.02.2014
Дженоа
63' - 90'
84'
Италия. Серия А, 24 тур
Дженоа
3 : 3
16.02.2014
Удинезе
69' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Ливорно
0 : 1
09.02.2014
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Дженоа
0 : 1
03.02.2014
Сампдория
83' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Фиорентина
3 : 3
26.01.2014
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Дженоа
1 : 0
19.01.2014
Интер
85' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Рома
4 : 0
12.01.2014
Дженоа
1' - 82'
Италия. Серия А, 18 тур
Дженоа
2 : 0
06.01.2014
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Болонья
1 : 0
22.12.2013
Дженоа
76' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Дженоа
1 : 1
15.12.2013
Аталанта
59' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Кальяри
2 : 1
08.12.2013
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Дженоа
1 : 1
30.11.2013
Торино
85' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Милан
1 : 1
23.11.2013
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Дженоа
2 : 0
10.11.2013
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Катания
1 : 1
06.10.2013
Дженоа
81' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Дженоа
0 : 2
28.09.2013
Наполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Удинезе
1 : 0
24.09.2013
Дженоа
62' - 90'
79'
Италия. Серия А, 4 тур
Дженоа
0 : 0
21.09.2013
Ливорно
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Сампдория
0 : 3
15.09.2013
Дженоа
1' - 90'
50'
Главные новости
Татаев из «Оренбурга» назвал Кордобу «провокатором»: «Не знаю, почему судьи это не пресекают»
19:28
3
Стало известно, сколько ЦСКА требовал за Кисляка: «Это запретительная сумма»
19:19
3
Мусаев сказал, чего не хватило «Краснодару» для победы над «Оренбургом»
19:05
4
Только одна команда РПЛ еще ни разу не проиграла в этом сезоне
18:38
2
РПЛ. «Краснодар» потерял очки в 3-м матче подряд, сыграв вничью с «Оренбургом» (0:0)
18:08
47
Спартаковец Джику ответил на критику Слуцкого
17:50
3
ЦСКА объявил об уходе легионера
17:27
5
Титов дал совет «Спартаку», как поступить с Максименко
17:09
5
Акинфеев: «Свое последнее слово я еще не сказал»
16:56
4
Тюкавин начал сотрудничать с известным португальским агентом
16:42
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+