|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бордо
|23
|-17
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.05.2017
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|1:1
|Бордо (Бордо)
|14.05.2017
|1' -90'
|Бордо (Бордо)
|1:1
|Марсель (Марсель)
|05.05.2017
|1' -90'
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|2:2
|Бордо (Бордо)
|30.04.2017
|1' -90'
|Дижон (Дижон)
|0:0
|Бордо (Бордо)
|22.04.2017
|1' -90'
|Бордо (Бордо)
|2:0
|Бастия (Бастия)
|16.04.2017
|1' -90'
|Нант (Нант)
|0:1
|Бордо (Бордо)
|08.04.2017
|1' -90'
|Бордо (Бордо)
|3:0
|Метц (Метц)
|02.04.2017
|1' -90'
|Ницца (Ницца)
|2:1
|Бордо (Бордо)
|18.03.2017
|1' -90'
|Бордо (Бордо)
|5:1
|Монпелье (Монпелье)
|03.03.2017
|1' -90'
|Бордо (Бордо)
|1:1
|Лион (Лион)
|25.02.2017
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|2:3
|Бордо (Бордо)
|19.02.2017
|1' -90'
|Бордо (Бордо)
|3:0
|Генгам (Генгам)
|10.02.2017
|1' -90'
|Бордо (Бордо)
|0:3
|ПСЖ (Париж)
|07.02.2017
|1' -90'
|Кан (Кан)
|0:4
|Бордо (Бордо)
|04.02.2017
|1' -90'
|Бордо (Бордо)
|1:1
|Ренн (Ренн)
|21.01.2017
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|1:0
|Тулуза (Тулуза)
|22.10.2016
|1' -90'
|Бордо (Бордо)
|1:1
|Нанси (Нанси)
|16.10.2016
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|1:1
|Бордо (Бордо)
|01.10.2016
|1' -90'
|ПСЖ (Париж)
|2:0
|Бордо (Бордо)
|24.09.2016
|1' -90'
|Бордо (Бордо)
|0:0
|Кан (Кан)
|21.09.2016
|1' -90'
|Метц (Метц)
|0:3
|Бордо (Бордо)
|17.09.2016
|1' -90'
|Бордо (Бордо)
|0:1
|Анжер (Анжер)
|10.09.2016
|1' -90'
|Лион (Лион)
|1:3
|Бордо (Бордо)
|28.08.2016
|1' -90'
|Бордо (Бордо)
|1:0
|Нант (Нант)
|20.08.2016
|Был в запасе
|Тулуза (Тулуза)
|4:1
|Бордо (Бордо)
|13.08.2016
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|3:2
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)