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    Седрик Каррассо - статистика

    #16 | Вратарь
    Имя Седрик
    Фамилия Каррассо
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 30 декабря 1981 (41 год)
    Рост 187
    Вес 82
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бордо 23 -17 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.05.2017 1' -90' Лорьян (Лорьян) 1:1 Бордо (Бордо)
    14.05.2017 1' -90' Бордо (Бордо) 1:1 Марсель (Марсель)
    05.05.2017 1' -90' Сент-Этьен (Сент-Этьен) 2:2 Бордо (Бордо)
    30.04.2017 1' -90' Дижон (Дижон) 0:0 Бордо (Бордо)
    22.04.2017 1' -90' Бордо (Бордо) 2:0 Бастия (Бастия)
    16.04.2017 1' -90' Нант (Нант) 0:1 Бордо (Бордо)
    08.04.2017 1' -90' Бордо (Бордо) 3:0 Метц (Метц)
    02.04.2017 1' -90' Ницца (Ницца) 2:1 Бордо (Бордо)
    18.03.2017 1' -90' Бордо (Бордо) 5:1 Монпелье (Монпелье)
    03.03.2017 1' -90' Бордо (Бордо) 1:1 Лион (Лион)
    25.02.2017 1' -90' Лилль (Лилль) 2:3 Бордо (Бордо)
    19.02.2017 1' -90' Бордо (Бордо) 3:0 Генгам (Генгам)
    10.02.2017 1' -90' Бордо (Бордо) 0:3 ПСЖ (Париж)
    07.02.2017 1' -90' Кан (Кан) 0:4 Бордо (Бордо)
    04.02.2017 1' -90' Бордо (Бордо) 1:1 Ренн (Ренн)
    21.01.2017 Был в запасе Бордо (Бордо) 1:0 Тулуза (Тулуза)
    22.10.2016 1' -90' Бордо (Бордо) 1:1 Нанси (Нанси)
    16.10.2016 1' -90' Ренн (Ренн) 1:1 Бордо (Бордо)
    01.10.2016 1' -90' ПСЖ (Париж) 2:0 Бордо (Бордо)
    24.09.2016 1' -90' Бордо (Бордо) 0:0 Кан (Кан)
    21.09.2016 1' -90' Метц (Метц) 0:3 Бордо (Бордо)
    17.09.2016 1' -90' Бордо (Бордо) 0:1 Анжер (Анжер)
    10.09.2016 1' -90' Лион (Лион) 1:3 Бордо (Бордо)
    28.08.2016 1' -90' Бордо (Бордо) 1:0 Нант (Нант)
    20.08.2016 Был в запасе Тулуза (Тулуза) 4:1 Бордо (Бордо)
    13.08.2016 Был в запасе Бордо (Бордо) 3:2 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
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