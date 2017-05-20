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Седрик Каррассо
Статистика
Седрик Каррассо - статистика
Завершил карьеру
30 декабря 1981 (44)
#16 | Вратарь
187 см | 82 кг
Франция
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Статистика по турнирам
Турция. Суперлига 2017/2018
Франция. Лига 1 2016/2017
Лига Европы 2015/2016
Франция. Лига 1 2015/2016
Франция. Лига 1 2014/2015
Лига Европы 2013/2014
Франция. Лига 1 2013/2014
Лига Европы 2012/2013
Франция. Кубок 2012/2013
Франция. Лига 1 2012/2013
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Франция. Лига 1 2011/2012
Франция. Лига 1 2010/2011
Лига Чемпионов 2009/2010
Франция. Лига 1 2009/2010
Франция. Лига 1 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бордо
23
-17
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Лорьян
1 : 1
20.05.2017
Бордо
1' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Бордо
1 : 1
14.05.2017
Марсель
1' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Сент-Этьен
2 : 2
05.05.2017
Бордо
1' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Дижон
0 : 0
30.04.2017
Бордо
1' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Бордо
2 : 0
22.04.2017
Бастия
1' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Нант
0 : 1
16.04.2017
Бордо
1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Бордо
3 : 0
08.04.2017
Метц
1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Ницца
2 : 1
02.04.2017
Бордо
1' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Бордо
5 : 1
18.03.2017
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Бордо
1 : 1
03.03.2017
Лион
1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Лилль
2 : 3
25.02.2017
Бордо
1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Бордо
3 : 0
19.02.2017
Генгам
1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Бордо
0 : 3
10.02.2017
ПСЖ
1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Кан
0 : 4
07.02.2017
Бордо
1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Бордо
1 : 1
04.02.2017
Ренн
1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Бордо
1 : 0
21.01.2017
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Бордо
1 : 1
22.10.2016
Нанси
1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Ренн
1 : 1
16.10.2016
Бордо
1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
01.10.2016
Бордо
1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Бордо
0 : 0
24.09.2016
Кан
1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Метц
0 : 3
21.09.2016
Бордо
1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Бордо
0 : 1
17.09.2016
Анжер
1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Лион
1 : 3
10.09.2016
Бордо
1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Бордо
1 : 0
28.08.2016
Нант
1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Тулуза
4 : 1
20.08.2016
Бордо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Бордо
3 : 2
13.08.2016
Сент-Этьен
Был в запасе
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