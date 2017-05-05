Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Бордо
Сент-Этьен - Бордо: обзор матча 05 мая 2017
Сент-Этьен
05.05.2017, пятница, 21:45
Франция. Лига 1, 36 тур
2 : 2
Завершен
Бордо
45'
Р. Берич
64'
В. Пажо
42'
А. Унас (П)
50'
Г. Лаборд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Бордо
90'
+2
Красная карточка
Н. Паллуа
Замена
П. Полома
️️️️
Х. Майга
90'
+1
Замена
А. Савье
️️️️
О. Селнаэс
86'
84'
Замена
В. Вада
️️️️
Я. Плашил
Замена
А. Норден
️️️️
К. Монне-Паке
79'
74'
Замена
Ф. Камано
️️️️
А. Унас
Желтая карточка
Ж. Верету
70'
66'
Замена
Д. Ролан
️️️️
Г. Лаборд
ГОЛ! 2:2!
В. Пажо
64'
61'
Желтая карточка
Д. Контенто
50'
ГОЛ! 1:2!
Г. Лаборд
Пас отдал
Я. Плашил
ГОЛ! 1:1!
Р. Берич
Пас отдал
Р. Амума
45'
42'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Унас
12'
Желтая карточка
Г. Лаборд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
24
Кевин Малку
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
17
Венсан Пажо
ЛП
80
Хабиб Майга
ОП
10
Оле Селнаэс
ОП
17
Жордан Верету
ЦП
22
Кевин Монне-Паке
ЛФ
17
Ромен Амума
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
5
Игор Левчук
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
13
Юнус Санкаре
ЛП
28
Жереми Тулалан
ЦП
18
Ярослав Плашил
ПП
10
Малком
ПВ
96
Адам Унас
ПВ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
4
Лео Лакруа
ЦЗ
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
70
Арно Норден
ЛВ
18
Фабьен Лемуан
ЦП
6
Анри Савье
ЦФ
Бордо
40
Жером Приор
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
23
Валентин Вада
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
4
Диего Ролан
ЦФ
3-2-2-3
16
Руффье
24
Малку
28
Теофил-Катерин
24
Перрен
80
Майга
10
Селнаэс
17
Пажо
17
Верету
22
Монне-Паке
9
Берич
17
Амума
4-3-2-1
16
Каррассо
20
Сабали
5
Паллуа
5
Левчук
26
Контенто
18
Плашил
28
Тулалан
13
Санкаре
96
Унас
10
Малком
9
Лаборд
22
Монне-Паке
70
Норден
70
Норден
22
Монне-Паке
80
Майга
39
Полома
39
Полома
80
Майга
10
Селнаэс
6
Савье
6
Савье
10
Селнаэс
96
Унас
40
Камано
40
Камано
96
Унас
18
Плашил
23
Вада
23
Вада
18
Плашил
9
Лаборд
4
Ролан
4
Ролан
9
Лаборд
Остались в запасе
Сент-Этьен
Бордо
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
40
Жесси Мулен
ВР
4
Лео Лакруа
ЦЗ
18
Фабьен Лемуан
ЦП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
22
Милан Гайич
ПЗ
40
Жером Приор
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
Главный тренер
Давид Гуйон
Остались в запасе
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
40
Жесси Мулен
ВР
4
Лео Лакруа
ЦЗ
18
Фабьен Лемуан
ЦП
Остались в запасе
22
Милан Гайич
ПЗ
40
Жером Приор
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Сент-Этьен - Бордо
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Главный судья:
Франк Шнедер
(Марсель)
Стадион:
Жеффруа-Гишар
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
Новости команд
Все
Сент-Этьен
Бордо
6-кратного чемпиона Франции купят за 1 евро
26 сентября
1
«Ливерпуль» купил французского нападающего
4 сентября
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
27 августа
Московский клуб арендует французского защитника транзитом через команду из ОАЭ
22 августа
1
4-кратный чемпион Франции сохранил прописку в Лиге 1
30 мая
«Ливерпуль» купил французского нападающего
4 сентября
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
27 августа
Московский клуб арендует французского защитника транзитом через команду из ОАЭ
22 августа
1
4-кратный чемпион Франции сохранил прописку в Лиге 1
30 мая
«Ницца» – «Сент-Этьен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 мая 2026
29 мая
6-кратного чемпиона Франции купят за 1 евро
26 сентября
1
Смертин составил символическую сборную из бывших партнеров по команде
2025.10.03 15:59
Оливер Кан может купить французский клуб
2025.01.02 23:11
Экс-полузащитнику «Локомотива» и «Краснодара» предложили поиграть в 4-м дивизионе Франции
2024.08.27 22:55
1
6-кратный чемпион Франции потеряет профессиональный статус
2024.08.01 20:08
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+